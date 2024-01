Tähtikuski tyrmää MM-rallikauden ympärillä pyörivät väitteet

Evans loukkasi kylkiluitaan kaaduttuaan maastopyörällä kauden 2023 jälkeen. Loukkaantumisen takia walesilaisen kauteen valmistavia testejä jouduttiin siirtämään, mutta hän on nyt ajokunnossa.

– Pahin on nyt takana ja fiilis autossa on hyvä. Se on tärkeää, Evans sanoo.