Hyundailta kova paljastus tulevaisuudesta

Hyundain tallipäällikkö Cyril Abiteboul paljasti, että korealaismerkki saattaa ajattaa tulevissa kisoissa neljättä autoa. Samalla hän kertoi tiimin mahdollisesta jatkosta ensi kaudella.

MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

MTV Katsomossa! Sardinian MM-ralli 5.–8.6.

Pe: EK:t 1–6 klo 10.01 alkaen

La: EK:t 7–12 klo 10.05 alkaen

Su: EK:t 13–16 klo 8.25 alkaen Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2025.

Hyudain on aiemminkin pohtinut neljännen auton tuomista nykyiseen kolmen auton kokoonpanoonsa valituissa kilpailuissa. Aiheesta keskusteltiin viime vuonna, kun tiimi arvioi kuljettajavaihtoehtojaan vuodelle 2025.

Korealaismerkin pahin kilpakumppani Toyota laajensi kokoonpanoaan tälle kaudella, kun sen vakituisina kuskeina ajavat Kalle Rovanperä, Elfyn Evans, Takamoto Katsuta ja Sami Pajari. Heidän lisäkseen kahdeksankertainen maailmanmestari Sebastien Ogier on ajanut tiimin viidettä autoa valikoiduissa kisoissa.

Lue lisää: Sebastien Ogierilta täystyrmäys spekulaatioille

Pajari ei aja Toyotalle valmistajien pisteitä, mutta osa-aikainen kuljettaja Ogier on ilmoittautunut keräämään pisteitä kolmessa tähänastisessa kilpailussaan – auttaen tiimiä rakentamaan 55 pisteen johdon valmistajien MM-sarjassa.

Kanaria tyly herätys

Hyundai Motorsportin tiimipäällikkö Cyril Abiteboul sanoi Portugalin MM-rallissa, että ajatus neljännen auton ajamisesta vuonna 2025 on edelleen harkittavana. Hän kuitenkin korosti, että päätös riippuu useista sisäisistä tekijöistä.

– Neljännen auton saaminen on vielä mahdollista, Abiteboul paljasti WRC.comille.

– Kanarian saarten osakilpailu oli järkytys tallille ja kun tuollaista tapahtuu, on kokoonnuttava, mietittävä ja asetettava valmiustilaan osa suunnittelemistamme toimista. Erityisesti on mietittävä parasta tapaa hyödyntää käytettävissä olevia taloudellisia resursseja.

Kanarian saarten ralli oli Hyundaille märkä rätti vasten kasvoja, sillä Toyota otti rallista neloisvoiton.

Enemmän testipäiviä tiedossa

Abiteboul muistuttaa haastattelussa, ettei neljännen auton mukaan tuominen tapahdu sormia napsauttamalla.

– Neljännen auton käyttö vaatii lisää taloudellisia resursseja, henkilöstöä sekä logistiikkaa. Olisiko neljännen auton käyttö paras tapa käyttää resursseja Kanarian saarten jälkeen? Ehkä, ehkä ei.

– On myös mahdollista, että useamman auton myötä on enemmän testipäiviä tulossa. Silloin oppisimme lisää Hankookin renkaista, ja ajattelimme sitä, mutta se on kallis tapa saada lisätietoja renkaista.

– Haluamme ajatella, että voimme päästä samaan tulokseen eri tavalla, Abiteboul toteaa.

Mukana myös ensi kaudella

Abiteboul kertoi uutissivusto DirtFishille, että Hyundai jatkaa rallin MM-sarjassa myös ensi kaudella, vaikka virallista vahvistusta odotellaan. Tallin jatko on ollut kuuma puheenaihe jo pitkään.

– Minulla ei ole virallista ilmoitusta annettavana. Mutta kyllä, tässä asemassa tiimin päällikkönä haluan olla optimistinen ja teen todella kovasti töitä sen eteen, että olemme mukana myös ensi kaudella.

– Meidän on jatkettava MM-sarjan kannattavuuden rakentamista kuten ennenkin. Tiedämme, että autoteollisuus on vaativa ympäristö.

– Autovalmistajien vaikutusmahdollisuudet riippuvat monista tekijöistä, mutta olen varma, että löydämme vakuuttavan syyn pysyä sitoutuneina sarjaan ensi vuonna.