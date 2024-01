MM-rallitiimit yllättyivät kohutusta uudistuksesta – kulissispekulaatio romukoppaan

MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

Pisteuudistus on ensimmäinen sitten vuoden 2017 ja huomattavasti edeltäjäänsä radikaalimpi. Kun seitsemän vuotta sitten ainoa muutos oli se, että rallin viimeiseltä erikoiskokeelta jaettavien pisteiden määrää lisättiin, nyt koko järjestelmä pantiin täysin uuteen uskoon.

Nykymallissa pisteitä jaetaan jo lauantain jälkeen yleiskilpailun kymmenelle parhaalle, kunhan heidän nimensä on mukana myös rallin lopullisissa tuloksissa sunnuntaina iltapäivällä. Lisäksi pisteitä jaetaan koko sunnuntain nopeimmille ja erikseen vielä viimeisen erikoiskokeen nopeimmille.

Uudistusta pidetään sekavana erityisesti lauantaina jaettavien pisteiden ehdollisuuden vuoksi.

– Toyotan puolelta olimme tätä vastaan. Olimme sitä mieltä, että systeemiä voi uudistaa, mutta tehdään vähän pienempiä muutoksia, ei näin radikaaleja. No, muutokset on nyt tehty, ja sitä ei voi enää murehtia. Se on nyt se, mikä on, ja sillä täytyy mennä, tallipäällikkö Jari-Matti Latvala sanoo MTV Urheilulle.

– Se on sekava tavalliselle katsojalle, kun se voi olla sekava jopa tiimin sisällä olevillekin henkilöille. Se sekavuus siinä harmittaa eniten. Oli tarkoitus luoda sunnuntaille uutta jännitettä ja kilpailua, ja nyt olemme siinä tilanteessa, että järjestelmästä on tehty sekava. Toivon, että se ei haittaisi ja saisimme jotain hyvääkin tästä uudesta järjestelmästä, mutta siinä on sellaisia aukkoja, joita ei ole mietitty loppuun asti.

Hyundai-kollega Cyril Abiteboul on samoilla linjoilla.

– Ymmärrämme, mitä tässä yritetään korjata. Uskon, että tämä tuo sunnuntaihin aiempaa enemmän väriä, mutta systeemi on monimutkainen. Se olisi voinut olla yksinkertaisempi.

MM-rallien ongelmaksi ovat viime vuosina muodostuneet sunnuntain ensimmäiset erikoiskokeet, kun isoiksi kasvaneiden erojen vuoksi monillakaan kuljettajilla ei ole ollut mitään syytä ajaa enää täysillä.

– Teimme FIAlle ehdotuksia, että systeemi olisi helpommin ymmärrettävissä ja varmistaaksemme, että se ei aiheuttaisi muita ongelmia. Heillä on ollut ehdotuksemme muutaman viikon ajan. Katsotaan, mitä tapahtuu. Ehkä tämä on ensimmäinen versio ja jossain kohtaa tulee toinen versio. Kaikessa on varaa parantaa, joten annetaan mahdollisuus parantaa myös pistejärjestelmää.

M-Sportin Rich Millener on eri kannalla. Hänen mielestään uusi pistejärjestelmä luo strategisia mahdollisuuksia ja on toisaalta hyödyksi heidän tallilleen, jonka ei uskota yltävän alkavalla kaudella aivan terävimmän kärjen vauhtiin.

– Kukaan ei tykkää muutoksista, mutta meidän täytyy muuttua. Muutoksia ei ole tehty moneen vuoteen. Meille tämä tarjoaa nykyisellä kokoonpanollamme ehkä pientä etua, Millener sanoi Autosportille.

M-Sportilla ajavat alkavalla kaudella verrattain kokemattomat Adrien Fourmaux ja Grégoire Munster.

– Voimme ajaa hyvän perjantain ja lauantain muita paremmalta lähtöpaikalta, ja sitten voimme tehdä lauantai-iltana uuden arvion, eikä meidän välttämättä tarvitse puskea enää sunnuntaina. Nyt sunnuntaina ei tarvitse enää huolehtia siitä, että joku nousee edelle. Kunhan vain pääsee maaliin, saa pisteet lauantailta.

Latvalasta ja Abiteboulista poiketen Millener on myös sitä mieltä, ettei uusi systeemi ole edes kovin vaikeaselkoinen.

– On toki niin, ettei voittaja välttämättä saa samoja pisteitä kuin ennen, mutta hän on silti voittaja.

Dirtfish-sivusto kertoi aiemmin tällä viikolla nimettömään FIA-lähteeseen vedoten, että alkuperäinen ehdotus uudesta pistesysteemistä olisi tullut 15 jäsenestä kostuvalta, kattojärjestön alaiselta MM-rallikomissiolta. Sivuston mukaan "yleinen käsitys" olisi ollut se, että nyt käyttöön otettavaa uutta systeemiä ajoivat kulisseissa nimenomaisesti tallit.

Latvalan ja Abiteboulin lausunnoista voi päätellä, ettei näin suinkaan ollut. Mutta kuten Abiteboul vihjasi, systeemiä saatetaan muuttaa pikaisellakin aikataululla.