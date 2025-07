Oliver Solberg ällistyi Suomessa: "Makeinta, mitä olen elämässäni tehnyt"

Oliver Solbergin pitkäaikainen unelma toteutui tällä viikolla Keski-Suomessa.

Solberg kilpaili viimeksi rallin MM-sarjan pääluokassa Rally1-autolla kaudella 2022. Saatuaan lähtöpassit Hyundailta nuori kuljettaja on kilpaillut rallin MM-sarjan WRC2-luokassa ja odottanut uutta näyttöpaikkaa pääluokan kilpurilla.

Tällä viikolla Solberg teki viimein paluun Rally1-autoon, kun hän testasi Toyotan huippuluokan menopeliä vauhdikkaalla soratiellä.

– Kun pääsee ajamaan Toyotan Rally1-autolla Suomessa, se on unelmien täyttymys. Se on makeinta, mitä olen koskaan elämässäni tehnyt. Ja se oli elämäni hauskin juttu, Solberg hihkui testinsä ohessa.

Solberg sai ajaa kaksi testipäivää Toyota GR Yaris Rally1 -autolla valmistautuessaan ensi viikon Viron MM-ralliin, jossa hän antaa ensimmäistä kertaa näyttöjä Toyotan ykköskalibeerin kalustolla.

Solberg kertoi, että hän alkoi testissään päästä hyvin autoon sisään.

– Näin uskomattomalla autolla ajaminen on ollut aivan loistavaa ja tuntuu jo siltä, että olen saanut siihen luottoa ja löytänyt hyvän vauhdin. Toki olen hieman hermostunut, sillä se on niin nopea, mutta minusta tuntuu hyvältä. Opimme vähitellen ja se on tärkeintä, Solberg painotti.

Solberg on kilpaillut tänä vuonna jokaisessa MM-rallissa Toyotan Rally2-autolla, jota on ajattanut suomalaistiimi Printsport. Solberg on ollut oivassa iskussa, sillä hän johtaa WRC2-luokkaa.

Solbergin mukaan Toyotan Rally1- ja Rally2-autot eroavat toisistaan kuin yö ja päivä.

– Ensinnäkin aerodynamiikka, mutkavauhti ja auton vakaus ovat jotain aivan muuta. Myös moottori on täysin toisenlainen neljällä sylinterillä verrattuna kolmisylinteriseen moottoriin. Siinä mielessä ajaminen on täysin erilainen kokemus, Solberg vertasi.

– Vauhti, mutkavauhti, hypyt ja kaikki muut tuntuvat paljon hienommilta, ruotsalaiskuski summasi.

Solbergin suuri näyttöpaikka koittaa viikon kuluttua, kun Viron MM-ralli ajetaan 17.-20. heinäkuuta.