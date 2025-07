Juha Kankkuselta jykevä arvio Kalle Rovanperästä

Toyotan apulaistallipäälliköllä Juha Kankkusella on täysi luotto tiimin ykköstähtiin.

Toyota-kuljettaja Elfyn Evans lähtee Viron MM-ralliin sarjan kärkikuljettajana. Walesilainen ei ole alkukauden jälkeen yltänyt palkintokorokkeelle, mutta hän pystyi ottamaan tärkeitä pisteitä Portugalin, Sardinian ja Kreikan rajummista ralleista huonosta lähtöpaikastaan huolimatta.

Kalle Rovanperä on tuskaillut pitkin kautta autonsa säätöjen kanssa. Kesäkuun lopulla ajettu Kreikan Akropolis-ralli meni suomalaistähdeltä lähes täysin penkin alle, kun hän joutui kertaalleen keskeyttämään.

Toyotan tallipäällikön tehtäviä myös Viron ja Suomen osakilpailuissa hoitava Kankkunen uskoo, että Rovanperä ja Evans ovat iskussa nopeissa soraralleissa.

– Olettaisin, että he pärjäävät kohtuullisen hyvin, Kankkunen hekottelee MTV Urheilulle.

– Sen verran heillä on kokemusta ja viime vuonna he ajoivat hyvin nopeissa sorakisoissa. Viime vuonna (Sebastien) Ogier voitti Jyväskylässä, kun Kalle osui siihen kiveen. Heillä kummallakin on vauhtia.

Kankkunen antaa täysin puhtaat paperit Evansille edellisistä kisoista, vaikka walesilaisen MM-johto on supistunutkin huomattavasti.

– Jos ajatellaan Elfyniä, niin ei se vauhti ole kadonnut. Hän ajoi vain erittäin viisaasti nämä kisat. Hän olisi voinut tulla hullusti ja ajaa pihalle ja siitä nollapistettä. Siinä mielessä hän ajoi järkevästi sen, mitä pystyi. Se on ihan ookoo, Kankkunen summaa.

– Alkuvuoden kisoista hän voitti Ruotsin ja Kenian eli kaksi peräkkäin. Eli voi muuta kuin hattua nostaa.

Kankkunen pestattiin tänä vuonna Toyotalle johtajaportaan tehtäviin, sillä varsinainen tallipäällikkö Jari-Matti Latvala jättää tänä vuonna suurimman osan kisoista väliin omien kuskihommiensa vuoksi.

Kankkunen pääsi juhlimaan virkaa tekevänä tallipomona voittoa Keniassa, Kanarialla ja Portugalissa. Kreikan Akropolis-rallissa talli jäi ensimmäistä kertaa ilman ykköstilaa rallilegendan alaisuudessa.

– Tietenkin meidän tavoitteena oli, että voitamme tänä vuonna kaikki rallit, mutta ei sitä ole oikein kukaan pystynyt koskaan tekemään. Kreikassa vähän takkusi, mutta eiköhän tämä tästä, Kankkunen sanoo.

Viron MM-ralli on ohjelmassa 17.-20. heinäkuuta. Suomen osakilpailu ajetaan kaksi viikkoa myöhemmin.