Mykistävä tilasto Sébastien Ogierista – "Lähellä täydellisyyttä"

Sébastien Ogier on ollut jälleen tänä vuonna äärimmäisen arvokas osa-aikainen kuljettaja Toyotan WRC-tallille.

Ogier on ajanut tänä vuonna viisi MM-rallia ja hänen saldonsa on suorastaan häikäisevä: kolme voittoa ja kaksi kakkostilaa. Toyota-kuski on pysynyt poissa ongelmista, minkä lisäksi hänen vauhtinsa on ollut aivan huippuluokkaa.

Ranskalaistähti on MM-sarjassa toisena, vaikka hän on jättänyt kaksi osakilpailua väliin. Ogierin ero MM-sarjaa johtavaan Elfyn Evansiin on vain yhdeksän pistettä.

Se on varmaa, että Ogier jättää ensi viikolla ajettavan Viron MM-rallin väliin. Mutta kahdeksankertainen maailmanmestari on jälleen kaksi viikkoa myöhemmin lähtöviivalla, kun pisteistä ajetaan Keski-Suomen nopeilla sorateillä.

Vaikka Ogier seuraa sivusta Viron osakilpailun, hänellä voi silti olla mahdollisuudet taistella jopa tämän vuoden mestaruudesta, mikäli hän suostuu ajamaan enemmän kisoja loppukaudella ja takoo pisteitä samaan tahtiin kuin tähän mennessä.

Ogierin tämän vuoden kisakohtainen pistekeskiarvo on suorastaan käsittämätön. Hän on netonnut keskimäärin 28,2 pistettä per kilpailu.

Lukema on huomattavasti suurempi kuin tallikaveri Evansilla. Hänen keskiarvonsa on 21,4 pistettä rallia kohden.

– Pistekeskiarvo taitaa olla aika uskomaton. Ehkä teistä joku on jo laskenut sen, mutta onhan se lähellä täydellisyyttä, Ogier virkkoi kesäkuun lopulla ajetun Akropolis-rallin jälkeen, jossa hän ajoi toiseksi.

Ogierin toiveesta MTV Urheilu suoritti laskutehtävän.

Rallin MM-sarjan kärkikuljettajien pistekeskiarvo kilpailua kohden:

Sebastien Ogier 28,2

Elfyn Evans 21,4

Ott Tänak 19,7

Kalle Rovanperä 16,7

Thierry Neuville 13,7

– Voin siis olla todella tyytyväinen. Tämän takia olemme yhä toisena MM-sarjassa. En osaa sanoa oikein muuta kuin, että olen onnellinen siitä, Ogier sanoi.

Osakilpailun voittaja palkitaan 25 pisteellä. Lisäksi sunnuntain päiväkohtaisten tulosten perusteella jaossa on maksimissaan viisi pistettä ja saman verran lisäpisteitä saa Power Stage -erikoiskokeen voitosta. Kisaviikonlopun maksimipotti on siis 35 pistettä.