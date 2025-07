Toyotalta yllätysveto: Juha Kankkunen palaa ralliauton rattiin

TOYOTA GAZOO Racing esittelee Suomen MM-rallissa vetykäyttöisen GR Yaris Rally2 H2 Concept -ralliautonsa. Auton ratissa nähdään nelinkertainen maailmanmestari Juha Kankkunen.

Toyota on kehittänyt vetykäyttöistä ralliautoa jo useiden vuosien ajan. Se on kilpaillut vetykäyttöisellä Corollalla Japanissa Super Taikyu -ratasarjassa, ja kuskina on nähty muun muassa tallipäällikkö Jari-Matti Latvala.

Sen jälkeen Toyota kehitti kokeellisen GR Yaris H2:n, joka perustuu katuautoon ja jota Akio Toyoda ja Juha Kankkunen esittelivät Ypresin rallissa vuonna 2022.

Uusin konseptiauto on Toyota Gazoo Racingin Jyväskylässä kehittämä ja autoa on testattu paikallisilla teillä.

Toyota kertoo tiedotteessaan, että auto perustuu GR Yaris Rally2 -auton alustaan ​​ja siinä on paineistetulla vedyllä toimiva polttomoottori, joka tuottaa lähes nollapäästöt säilyttäen samalla rallifanien nauttimat äänet.

Vetyauto nähdään tositoimissa Suomen MM-rallin avaavalla Harjun erikoiskokeella torstaina ja sen toisella kierroksella perjantai-iltana. Viikonlopun ajaksi se jää näytteille rallin huoltoalueelle.

Jyväskylän MM-ralli ajetaan 31. heinäkuuta–3. elokuuta.