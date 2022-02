MM-rallin suomalaistähti lataa näkemyksensä – "hullu vehje" tekee kuljettajastakin matkustajan: ”Tuntuu välillä ihan sairaalta”

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

– Onhan se ihan hullu vehje tuolla pikkutiellä. Iso tie ei tunnu niin rajulta, mutta kun mennään kapeaa ränniä… Se laite kiihtyy aika raa’asti, kun se hybriditeho tulee, ja tuntuu välillä ihan sairaalta se kiihtyvyys. Onneksi on päälle tuki tuossa autossa – ei mene niskat nurin, Lappi virnuili C Moren haastattelussa.

– Ei kerkiä kuule miettiä. Siitä ei tule yhtään mitään, jos rupeaa seuraamaan niitä valoja, milloin se on käytössä ja milloin ei. Se on käytössä silloin, kun se on. Se saa tehdä ihan mitä haluaa, Lappi summasi.