Esapekka Lappi palasi heti huipulle – "Kaikki on vielä saavutettavissa"

Lappi pitää seitsemän erikoiskokeen jälkeen hallussaan neljättä sijaa. Eroa kärkeen on vain 8,8 sekuntia. Yhden pohja-ajan heti aamulla kaasutellut Lappi menetti aikaa kahdella viimeisellä erikoiskokeella suuren rengaskuluman vuoksi.

– Tilanne on aika hyvä. Toki harmi homma tuo renkaiden kuluminen. Sen suhteen töitä on tehtävänä, että miten me saamme ne kestämään erikoiskokeiden toisella ajokerralla. Ei ajotyylin muutos näytä auttavan, Lappi kertoi.