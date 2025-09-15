Kestävyysjuoksija Alphonce Felix Simbu teki maanantaina Tansanian yleisurheiluhistoriaa, kun hän voitti MM-maratonin Tokiossa.
Simbu kukisti viime metreille asti tiukassa kilvassa Saksan Amanal Petrosin.
– Tein tänään historiaa. Tansanian ensimmäinen kultamitali yleisurheilun MM-kilpailuissa, vuoden 2017 MM-pronssimitalisti Simbu hehkutti.
Hikiset olosuhteet vaativat veronsa, ja 22 miestä matkaan lähteneistä 88:sta jätti leikin kesken. Yksi heistä oli Tokion maratonin maaliskuussa voittanut Etiopian Tadese Takele, joka keskeytti 33 kilometrin paikkeilla.
Ero kärkikaksikon välille löytyi vasta maalikamerakuvissa.
– En ole koskaan nähnyt tällaista maratonilla. Molemmat, miesten sekä naisten kilpailut ratkesivat vasta loppukirissä. Aivan kuin 100 metrin juoksu, eritrealaislähtöinen Petros tuumi.
Alphonce Felix Simbu vei voiton ällistyttävän pienellä marginaalilla.STELLA Pictures / ddp
– Olen surullinen, koska hävisin kullan kolmella viimeisellä metrillä, mutta olen erittäin iloinen Simbun puolesta.
Italian Iliass Aouani oli kolmas. Hän jäi viisi sekuntia kärkikaksikosta, joka kellotti ajan 2.09.48.