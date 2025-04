Yllätysnimi Jokereista kommentoimaan Leijonia – MTV:n MM-jääkiekkotiimi on tässä!

On kulunut tasan 30 vuotta siitä, kun Leijonat juhli ensimmäistä MM-kultaansa Tukholman Globenissa. Tänä keväänä Leijonat palaa täysin uusittuun, nykyisin Avicii Arenana tunnettuun kiekkopyhättöön. MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla nähdään juhlavuoden kaikki Suomen ottelut, välierät ja loppuottelu.

Jääkiekon MM 2025: Otteluohjelma ja tulokset | Jääkiekon MM 2025: Leijonien ottelut

Ruotsin ja Tanskan yhdessä isännöimät miesten jääkiekon MM-kisat käynnistyvät perjantaina 9.5. ja huipentuvat finaaliin sunnuntaina 25.5. Antti Pennasen luotsaama Leijona-joukkue pelaa ottelunsa kisojen päänäyttämöllä Tukholmassa.

MTV Katsomon ja MTV3-kanavan ohjelmakokonaisuuteen kuuluu kaikki oleellinen Leijonien MM-turnauksesta: kaikki Leijonien seitsemän alkulohkon ottelua, mahdollinen Suomen puolivälieräottelu, molemmat välierät ja finaali. Jos Suomi pelaa pronssiottelussa, myös se kuuluu MTV:n tarjontaan. Lähetykset käynnistyvät MTV Katsomossa 50 minuuttia ennen ottelun alkua ja jälkipelit jatkuvat studiossa puoli tuntia ottelun päättymisen jälkeen. MTV3-kanavan katsojat hyppäävät lähetyksen pariin 20 minuuttia ennen pelin alkua.

Leijonat aloittavat kisaurakkansa perjantaina 9.5. kello 17.20 ottelulla Itävaltaa vastaan. Turnauksen alkamisen kunniaksi Leijona-ilta jatkuu MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla ottelun jälkeen pitkällä, yli tunnin mittaisella studio-osuudella. Lähetys päättyy vasta kello 21.

Lisäksi Huomenta Suomen MM-kisaraati purkaa otteluiden tapahtumat Leijonien otteluiden jälkeisinä aamuina. Välipäivinä puolestaan MM-extrat pitävät katsojat ajan tasalla Leijona-joukkueen kuulumisista MTV3-kanavan myöhäisilloissa. Myös Tulosruutu ja MTVuutiset.fi seuraavat kisatapahtumia läpi turnauksen, ja MTV Katsomo kokoaa yhteen paikkaan kaiken oleellisen Leijonien turnauksesta ja tunnelmista.

– Tämä kevät on paluu suurimman kiekkohuuman syntysijoille. Jälleen kerran on luvassa merkittävää osaa suomalaisista koskettavia Leijona-hetkiä. Välitämme kaiken oleellisen Leijonien matkasta huipputiimimme kanssa. Koska kyseessä on juhlavuosi, värittävät myös viimeisen 30 vuoden muistot ja tapahtumat lähetyksiämme läpi turnauksen, MTV Urheilun ohjelmapäällikkö Markus Autero kuvailee.

MTV:n joukkue täynnä Leijona-ikoneita ja maailmanmestareita

MTV:n asiantuntijat lähtevät turnaukseen lähes 40 arvokisamitalin kokemuksella. Kiekkostudioiden sanavalmiit konkarit Olli Jokinen, Lasse Kukkonen, Karri Kivi ja Antti-Jussi Niemi saavat rinnalleen tuoretta näkemystä suoraan kaukalon puolelta, kun ryhmään liittyy vuoden 2011 maailmanmestari Juhamatti Aaltonen.

Vuoden 2019 kultamitalisti Veli-Matti Savinainen on myös mukana MTV:n MM-tiimissä. Vuoden 1995 maailmanmestari Sami Kapanen raportoi tapahtumista Avicii Arenalta, vaihtoaitioiden välistä.

MTV:n studiossa keskustelua johtavat Teemu Niikko ja Suvi Puukangas. Päästudion lisäksi turnauksen alussa ja loppuhuipennuksessa Tukholman kisastudiossa puhetta johtaa Siim Liivik.

Selostamossa legendaarinen leijonaääni

Antero Mertaranta selostaa viimeiset MM-kisansa.MTV

Ottelut selostaa sinivalkoinen leijonaääni Antero Mertaranta, joka on tulkinnut kaikki Suomen MM-ottelut aina legendaarisesta MM95-keväästä lähtien. Nyt ympyrä sulkeutuu, sillä kevään turnaus jää Mertarannan viimeiseksi MM-rupeamaksi. Kokonaan Mertaranta ei jätä selostamoita tämänkään jälkeen, sillä hän jatkaa MTV:n yleisurheiluselostajana ja Liiga-tiimissä kaudella 2025–26.

Jääkiekon MM-kisojen ottelut MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla:

pe 9.5. klo 17.20 Itävalta–Suomi

su 11.5. klo 21.20 Suomi–Ranska

ma 12.5. klo 21.20 Suomi–Ruotsi

to 15.5. klo 17.20 Suomi–Slovenia

la 17.5. klo 13.20 Suomi–Latvia

ma 19.5. klo 21.20 Kanada–Suomi

ti 20.5. klo 17.20 Slovakia–Suomi

to 22.5. klo 17.20 tai 21.20 puolivälierä (jos Suomi pelaa)

la 24.5. klo 15.20 välieräottelu 1

la 24.5. klo 19.20 välieräottelu 2

su 25.5. klo 16.20 pronssiottelu (jos Suomi pelaa)

su 25.5. klo 21.20 finaali

MTV:n lähettämät ottelut jääkiekon MM-kisoista ovat katsottavissa suorana MTV3- ja MTV Urheilu 1 -kanavilta. MTV3-kanavan lähetyksiä voi katsoa myös MTV Katsomo+ -tilauksella. Täysimittaiset studiolähetykset ja kaikki oheisohjelmisto on katsottavissa MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella.