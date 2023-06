Miten Venäjä toimii jatkossa yksityisarmeijoiden kanssa? – "Yleensä valtiot eivät siedä tällaisia organisaatioita"

On syytä seurata, miten Venäjä aikoo toimia muiden yksityisarmeijoiden kanssa, sanoo suojelupoliisin (supo) erikoistutkija Petteri Lalu. Lalun mukaan muillakin yksityisarmeijoilla voisivat ainakin mahdollisesti mennä sukset ristiin Venäjän johdon kanssa.



Lauantaina palkkasotilasyhtiö Wagnerin johtajan Jevgeni Prigozhinin joukot marssivat Etelä-Venäjältä kohti Moskovaa, kunnes kerrottiin joukkojen kääntymisestä takaisin. Prigozhin oli jo aiemmin kritisoinut voimakkaasti Venäjän asevoimien johtoa.



Lalu pitää kummallisena, että Venäjän kaltainen valtio hyväksyy yksityisarmeijoiden toiminnan, sillä yleensä valtiot eivät siedä tällaisia organisaatioita.



– Yleensä valtiollisesti lähdetään siitä, että valtioilla itsellään on voiman käytön monopoli omalla alueellaan, oli kyseessä sitten poliisi tai asevoimat. Vielä oudompaa se on, kun kyseessä on Venäjä, joka doktriininomaisesti korostaa valtiosuvereniteettinsa merkitystä, kertoi Lalu STT:lle tiistaina.



Taustalla on Venäjän hyötyminen yksityisarmeijoista, sanoo Lalu. Venäjä on hyödyntänyt yksityisarmeijoita maan ulkopuolisissa konflikteissa ja vaikuttamisessa aluksi Afrikassa, sitten Syyriassa ja sittemmin Ukrainassa. Nyt yksityisarmeijoiden hyödyntäminen kuitenkin kostautui Venäjälle hyvin konkreettisella tavalla.



Nyt vaikuttaa siltä, että Wagnerin palkka-armeija riisutaan aseista.



– Ainakin uutistiedot kertovat, että he eivät saa aseistusta mukaansa, kun he siirtyvät ilmeisesti sinne Valko-Venäjälle, vaan aseistus jää Venäjän viranomaisten haltuun.



Lalun mukaan palkkasotilasjoukko voisi jatkaa toimintaansa kevyesti aseistettuna esimerkiksi Afrikassa, mutta todennäköisesti kyseessä on Wagnerin nykymuotoisen toiminnan päätepiste.