Puolustusvoimain ex-komentaja Jarmo Lindberg ihmettelee Venäjän kyvyttömyyttä estää Wagner-joukkojen etenemistä – "Jotain outoa tässä kyllä on"

Onko vastaavaa tapahtunut?

Miksi Venäjä ei pysäyttänyt Wagneria?

Venäjän presidentti Vladimir Putin piti lauantaina aamupäivällä tiukan puheen, jossa hän kutsui kapinaa maanpetokseksi ja sanoi kapinallisten joutuvan vastuuseen teoistaan. – Se oli juuri sen kaltainen puhe, jota katsellessa ymmärsi, että nyt tämä on tositilanne ja vakava paikka, Lindberg sanoo. Siitä huolimatta Wagnerin joukot saivat käytännössä ilman esteitä jatkaa etenemistään ja pääsivät Prigozhinin mukaan lähimmillään noin 200 kilometrin päähän Moskovasta. Toistaiseksi on epäselvää, miksi Venäjän asevoimat eivät pysäyttäneet Wagnerin sotajoukkojen etenemistä kohti Moskovaa. Lindberg huomauttaa, että Wagner-joukkojen ohittamassa Voronezhin kaupungissa ja sen lähellä Lipetskissä on suuret lentotukikohdat. – Siellä on kaikki valmiina, rynnäkkökoneet ja niihin pommit.

Olivatko tukikohdat Wagnerin hallussa?

Mikä on Wagnerin asema?

Kapinassa oli Lindbergin mukaan kyse siitä ristiriidasta, joka oli syntynyt voimakkaaksi kasvaneen palkka-armeija Wagnerin ja sen johtajan Prigozhinin sekä Venäjän asevoimien johdon välille.



– Wagner on ollut valtiojohtoisten asevoimien rinnalle rakennettu organisaatio, jonka on annettu käydä sotia Lähi-idässä ja eri puolilla Afrikkaa. Voisi sanoa, että nyt se sitten kostautui. Nyt se näyttäytyi sellaisena, että se kasvoi liian suureksi ja vaikutusvaltaiseksi.



Lindberg arvioi, että kapinan jälkeen Wagnerin on vaikea päätyä takaisin entiseen asemaansa. Hänen mukaansa on mielenkiintoista nähdä, toteutuvatko suunnitelmat Wagnerin joukkojen tuomisesta Venäjän puolustusministeriön alaisuuteen, ja menettääkö Prigozhin siinä tapauksessa komentosuhteen joukkoihinsa.



– Kyllä tässä on varmaan aika haasteellista tällaisen episodin jälkeen luottamusta palauttaa, Lindberg sanoo.