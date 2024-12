WSJ: Venäjän ongelmasta uutta tietoa

Venäjän Syyrian tärkeimpien tukikohtien kohtalo on yhä avoin.

Venäjä kuljettaa kehittyneimpiä asejärjestelmiään Syyriassa sijaitsevista tukikohdistaan Libyaan, kertovat yhdysvaltalaiset ja libyalaiset viranomaiset yhdysvaltalaislehti Wall Street Journalille.

Lähteiden mukaan Venäjä on kuljettanut rahtikoneillaan ainakin S-300- ja S-400-ilmatorjuntajärjestelmiensä tutkia. Myös sotilaita, lentokoneita ja muita aseita on kuljetettu Syyriasta.

Epäselvää on, pitääkö Venäjä ilmatorjuntajärjestelmät Libyassa vai siirretäänkö ne esimerkiksi Ukrainaan.

Asejärjestelmiä on siirretty Itä-Libyaan, jota pitävät hallussaan Venäjän tukemat joukot. Venäjällä on ennestään Libyassa myös Wagner-palkkasotilasjärjestön joukkoja.

Wall Street Jounalin tietojen mukaan korkea-arvoiset venäläisviranomaiset kävivät Libyassa viime vuonna neuvotteluja mahdollisten laivastotukikohtien perustamisesta joko Bengasiin tai Tobrukiin.

Syyriassa vaihtui valta jihadistiryhmä HTS:n nopeasti edenneen hyökkäyksen myötä.

Vetäytyykö Venäjä vai ei?

Sen enempää Venäjä kuin Syyrian uusi johtokaan eivät vaikuta olevan varmoja, mitä Venäjän Syyriassa sijaitseville tukikohdille tapahtuu, kirjoittaa yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Satelliittikuvien perusteella näyttää siltä, että Venäjä vaikuttaa valmistautuvan siirtämään merkittäviä osia Syyriassa olleista joukoistaan pois maasta.

Brittilehti Economistin tietojen mukaan Venäjä ja Syyria ovat aloittaneet neuvottelut tukikohtien tulevaisuudesta.

Syyriassa johtoasemassa oleva Hay’at Tahrir al-Sham -ryhmä (HTS) on Economistin mukaan päätynyt lopputulokseen, että se todennäköisesti antaa Venäjän pitää vähintään osan sotilastukikohdistaan.

Sen sijaan Britanniassa toimiva qatarilaisomisteinen Al Araby al Jadeed -media kertoi HTS-lähteen väittäneen heille, että Venäjä vetää kaikki joukkonsa pois Syyriasta kuukauden sisällä.

Selvää on lähinnä se, että Venäjä vetäytyy ainakin suurimmasta osasta Syyrian tukikohdistaan.

Vääntöä vaikuttaa olevan lähinnä siitä, mitä tapahtuu Hmeimimissä ja Tartusissa sijaitseville Venäjän tärkeimmille tukikohdille.

"Kaikki tarpeellinen ja mahdollinen"

Aiemmin Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi Venäjän tekevän "kaiken tarpeellisen ja kaiken mahdollisen" varmistaakseen tukikohtiensa säilymisen Syyriassa.

Venäjä on hyvin kiinnostunut pitämään tukikohdat käytössään, sillä ilman niitä Venäjän laivaston toiminta Välimerellä vaikeutuu huomattavasti.

– Venäjä on voinut käyttää niitä tukialueina ja osana logistiikkaketjua silloin, kun se operoi Afrikassa ja myös Lähi-idän alueella, sanoi Ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyri Lavikainen STT:lle.

Syyrian pääkaupunki Damaskos 17. joulukuuta.

Lavikaisen mukaan tukikohtien myötä Venäjällä on ollut Syyriassa aitoja sotilaallisia intressejä, mutta toisaalta niitä ei hänen mielestään pidä ylikorostaa.

Tutkija muistuttaa, että Syyrian sisällissota alkoi jo 2011, ja Venäjä lähti pelastamaan Bashar al-Assadia vasta 2015.

– Jos tukikohta olisi kriittisen merkittävä Venäjälle, silloinhan Venäjä olisi varmasti lähtenyt sinne aikaisemmin, Lavikainen arvioi.

Venäjä on väittänyt sillä olleen Syyriassa kymmeniätuhansia sotilaita, joskin joukkojen määrä on vähentynyt maan aloitettua suurhyökkäyksen Ukrainaan helmikuussa 2022.