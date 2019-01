Miten toimia, jos lapselle tai nuorelle tulee inhottava olo? Väestöliiton asiantuntija: "Nuorta ei pidä syyllistää"

– Ihan päiväkoti-ikäisestä asti on tärkeää puhua siitä, että lapsella on oikeus omaan kehoon. Jos joku esimerkiksi haluaa koskea vaatteiden alle, siihen ei ole pakko suostua, sanoo Porras.

Oman kehon ja itsemääräämisoikeuden kysymyksiä on hyvä nostaa esiin koko lapsuuden ja nuoruuden aikana sillä tavoin kuin ikään ja kehitystasoon soveltuu.

– Esimerkiksi miten toimia, jos lapselle tai nuorelle tulee inhottava olo jossain kanssakäymisessä. Nuorta ei pidä syyllistää silloinkaan, jos hän on vaikka itse jatkanut nettiviestittelyä, vaan vastuu väärästä teosta kuuluu aina tekijälle, sanoo Porras.

Aikuisille saa ja pitää kertoa



Oleellinen neuvo lapselle ja nuorelle on, että epämiellyttävästä lähestymisestä tai huonosta kokemuksesta saa ja pitää kertoa aikuisille. Porras huomauttaa, että myös mahdolliset seksuaalissävytteiset viestit tulee säilyttää, jotta poliisilla on käytettävissään todistusaineistoa.

– Tärkeää on, että lasta tai nuorta lohdutetaan. Häntä pitää kiittää siitä että hän on kertonut, ei syyllistää eikä lisätä häpeän tunnetta. Tärkeää on myös se, että vanhemmat saavat tukea, tietoa ja toimintamalleja.