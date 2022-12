Yhä useampi nuori kokee seksuaalista häirintää: jopa 30 000 ilmoitusta kuvista ja videoista – ”Tapaukset kymmenkertaistuneet”

Rajoitus ja kiellot eivät auta

– Rajoitustoimenpiteet tai kiellot vahvistavat tabu-luonnetta. Se mikä auttaa, varsinkin ennaltaehkäisevässä mielessä, on arjen läsnäolo ja kiinnostus lapsen tekemisistä. Yksinkertainen taikasana on: läsnäolo, Kokkonen muotoilee.

Some ja nettimaailma vauhdittavat ilmiötä

Simolan mukaan on tärkeä kuitenkin muistaa, että suurin osa lapsista on verkossa suojassa.

– Digitaalinen ympäristö tarjoaa lapselle tosi paljon oppimista ja sosiaalisia suhteita. Siitä on hyvä lähteä liikkeelle. Arjen kuuleminen ja läsnäolo on siksi keskiössä, jotta lapsi voi sitten kertoa, jos kohtaa netissä jotain, mikä häntä huolettaa.

– Vanhemmuuteen kuuluu toisinaan se, että on digiasioissa jäljessä, mutta tärkeintä on puheeksi ottaminen, Kokkonen myötäilee.

Kuinka ottaa asia puheeksi nuoren kanssa?

– Kyllä lapset ja nuoret toivovat, että he saisivat tietoa ja taitoja. Aikuisille taas keskeistä on, että me otamme puheeksi. Vaikka se tuntuisi meistä hankalalta, annamme mallia siitä, että vaikeistakin asioista voidaan puhua. Lapsilla ja nuorilla ei ole aina sanoja sille, mitä on tapahtunut, niin he eivät myöskään voi kertoa.