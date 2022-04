Miten Teslan käy, kun autoilu kokee jopa sähköautoja suuremman mullistuksen?

MTV Uutiset Live kertoo ja näyttää kun tapahtuu. Se on toimitus, joka elää uutispäivää kanssasi.

Ammattitreidaaja ja Tesla-sijoittaja Jukka Lepikkö vieraili MTV Uutiset Livessä kertomassa, millainen uusi autoilutrendi on alkamassa – hänestä jo aivan lähitulevaisuudessa.

Lepikkö kertoo, millä tavalla Tesla on mukana autoilun laajemman murroksen seuraavaksi askeleeksi uskotussa vaiheessa sekä sen, miten hän uskoo ihmisten suhtautuvan aivan uuteen aikakauteen.

Katso artikkelin yläpuolella olevalta videolta, mikä on automaailman seuraava kuuma peruna. Entä millaisia malleja Teslalta on tulossa markkinoille ja minkälaisessa asemassa Tesla on, kun aivan uusi teknologia tekee tuloaan ihmisten arkeen?