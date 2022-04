Mitä Tesla-sijoittajan on hyvä tietää yhtiöön kohdistuvista riskeistä? – "Voi tehdä kapitalismin näkökulmasta vähän ihmeellisiä päätöksiä"

MTV Uutiset Live kertoo ja näyttää kun tapahtuu. Se on toimitus, joka elää uutispäivää kanssasi.

Tesla on yhtiö, joka viehättää sijoittajia. Syy on osittain sen poikkeuksellisen kovassa myyntikatteessa, mutta myös ketteryydessä, joka on auttanut yhtiötä selviämään kohtuullisen vähällä autoteollisuutta moukaroivan komponenttipulan keskellä.