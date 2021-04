Miten Marsista saa videoita ja kuvia? Näin yhteys Maasta Marsiin toimii ja yhteiskunta saa tietoa kymmenien miljoonien kilometrien päästä

– Jos tekisimme tällaisen kuulaskeutujan, mikä laskeutuu kuuhun, valolla ja radioaalloilla kuluu noin sekunti kun signaali tulee kuusta Maahan. Jos puhutaan Marsista, niin etäisyydet on jo niin paljon suurempia, että tämä aikaviive Maahan on karkeasti ottaen 5-20 minuuttia, Kallio kertoo.

– Vaikka me oltaisiin saatu aivan suoraan tämä laskeutumissignaali, niin me oltaisiin 11 minuuttia jäljessä. Täällä kun me taputetaan, että "laskeutuminen onnistui", niin se oikeastaan tapahtunut jo 11 minuuttia sitten.