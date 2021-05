Kiinalaisraketti kiertää maapalloa hurjalla nopeudella – professori kertoo, mihin suuri esine todennäköisesti putoaa: "Helsinkiin se ei voi tulla missään tapauksessa"

Raketilla ei omaa hallintajärjestelmää – siksi ennustaminen vaikeaa

– Me tiedetään, että kantoraketin kiertorata yltää noin 41 asteeseen, eli sinne leveyspiiriin asti. Helsinkiin se ei voi tulla missään tapauksessa. Se on kuitenkin hyvin nopea. Kiertoratanopeus on 27 000 kilometriä tunnissa. Se tarkoittaa, että 90 minuutissa tehdään kierros maapallon ympäri. Jos me tehdään minuutin virhe ennustuksessa, se on jo 500 kilometriä, Praks kuvailee.