HUS: Näin korona leviää nyt Uudellamaalla – yli 80 prosenttia ei tiedä, mistä on saanut tartunnan

12.11: Pääkaupunkiseudun epidemiatilanne on kiihtymisvaiheessa ja tilanne on huolestuttava. Kannattaa käyttää maskia ja suosia etätyötä.

– Nyt on korkea aika käyttää maskia julkisessa liikenteessä ja kaikkissa muissa tilanteissa, joissa ei voida ylläpitää riittäviä turvavälejä ihmisiin, johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kertoo.

Onko pohdittava kriittisesti onko tarpeen järjestää yleisötapahtumia, myös harrastuksia ja vapaa-ajan viettoa on syytä tarkastella.

12.07: HUS-alueen apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen kertoo, että 80n prosenttia ei tiedä, mistä on taudille altistunut.

Ruotsalainen listaa yleisimpiä paikkoja, missä koronalle on altistuttu. Tiedossa on 15 hengen häitä, rippijuhlia, syntymäpäiväjuhlia, joista pahimmillaan on sairtasatunut puolet. Samoin harrastusten, erityisesti jääkiekon parissa.