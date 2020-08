23 ihmistä juhli yhdessä, 11 heistä sairastui koronaan – Husin apulaisylilääkäri: "Me olemme lähellä viime kevättä"

– Meillä on ollut tilaisuus, jossa 23:sta juhliin osallistuneesta on todettu 11 positiiviseksi, eli sairastuneeksi. Me olemme joissakin tilanteissa lähellä viime kevättä, jolloin ihmisiä sairastui tilaisuuksissa paljon ja osa jopa traagisesti menehtyi, Ruotsalainen toteaa.