HUS vetoaa kansalaisiin ja toivoo näiltä "parasta joululahjaa" – "Meillä jokaisella on vastuumme"

Suomen koronavirustilanne on vakava ja ilmaantuvuus on tällä hetkellä suurinta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella.

Näissä harrastuksissa tauti on levinnyt

Tällä hetkellä 60 prosentissa koronatartunnoissa ei ole tiedossa, mistä tartunta on peräisin, mikä kertoo viruksen liikkumisesta kautta väestön.

Sairaanhoitopiiri vetoaa noudattamaan rajoituksia

Sairaaloissa on viime päivinä ollut noin 60 koronapotilasta, joista tehohoidossa olevien määrä on ollut kymmenen henkilön kieppeillä.

Koronatilanteen kehittyminen on näyttänyt Husin näkökulmasta viime päivinä tasaiselta, ja nyt toivotaankin, että viimeisimmät rajoitustoimenpiteet onnistuvat estämään taudin leviämistä. Huolestuttavaa kuitenkin on, että koronapositiivisten osuus on noussut vanhemmissa ikäryhmissä, jotka kuuluvat vakavamman taudinkuvan riskiryhmään.