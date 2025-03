Analyysi: Trumpilta kylmä perustelu aseavun lopulle – "kauhuskenaario" on täällä

Trumpin maailmassa Ukrainan asia ei ole Yhdysvaltojen asia, kirjoittaa MTV Uutisten toimittaja Jouko Luhtala.

Presidentti Donald Trump on päättänyt keskeyttää kaiken aseavun Ukrainalle, mediat kertovat.

Suomeksi sanottuna Yhdysvallat kiristää Ukrainaa lopettamaan sotimisen.

Trumpin valtaannousu oli Ukrainalle sotatieteilijä Ilmari Käihkön sanoja lainaten "kauhuskenaario", joka on nyt toteutumassa pahimman kautta.

Yhdysvaltojen aseapu Ukrainalle on ollut sekä määrällisesti että laadullisesti äärimmäisen merkittävää.

Yksittäisistä tukijavaltioista Yhdysvaltojen panos on ollut selvästi suurin ja lähes koko Euroopan tasoa.

Javelin-panssarintorjunta-aseet, pitkän kantaman ATACMS-ohjukset ja Venäjän huoltoketjun uusiksi tulittaneet HIMARS-raketinheittimet ovat kaikki kotoisin pääosin Yhdysvaltojen asevarastoista.

Osaltaan juuri näiden asejärjestelmien nouseminen otsikoihin on ollut sotapropagandan ansiota, mutta aitoakin merkitystä niillä on ollut.

Juuri Yhdysvaltojen lupa iskeä lahja-aseilla Venäjän puolelle oli viime vuoden lopulla olennainen, koska noihin hyökkäyksiin pystyvät länsiaseet olivat pitkälti yhdysvaltalaisia.

Myös esimerkiksi Ukrainalle lahjoitetut F-16-hävittäjät ovat yhdysvaltalaisvalmisteisia.

Niitä ovat antaneet eurooppalaiset maat, mutta lahjoituslupa on täytynyt saada hävittäjien valmistajalta eli Yhdysvalloilta. Tiedossa ei ole, pyrkiikö Trump perumaan tätä lupaa.

Aseavun keskeyttäminen koskee välittömästi miljardien dollarien edestä ohjuksia, ammuksia, ajoneuvoja ja tutkia, jotka ovat odottaneet Ukrainaan lähettämistä.

Näin kirjoitti yhdysvaltalaislehti Washington Post viime viikolla. Tuossa vaiheessa aseavun keskeytystä vasta ennakoitiin.

Trumpin päätös ei ole yllätys.

Päätös ei myöskään syntynyt yhdessä yössä. Yhdysvaltalaismediat olivat ennakoineet asiaa jo päiviä.

Maanantai-iltana Suomen aikaan Trump kirjoitti viestipalvelu Truth Socialissa, ettei "tämä kaveri halua rauhaa niin kauan kuin hänellä on Yhdysvaltojen tuki".

"Tämä kaveri" on tietysti Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.

Ja kuten olemme huomanneet, väitteet siitä, että Trump vain puhuu yhtä ja tekee toista, on syytä hiljalleen unohtaa.

Trump toteuttaa sitä, mitä Kreml hokee: Se on Zelenskyi, ei presidentti Vladimir Putin, joka pitää pakottaa rauhaan.

Kyse on 180 asteen käännöksestä Yhdysvaltojen Ukraina-politiikkaan, jonka pohjana pitkään oli, että Venäjä täytyy pakottaa neuvottelupöytään.

Asiantuntijat ovat toistuvasti arvioineet, että jos Yhdysvaltojen tuki katoaa, eikä sitä korvata millään, ei Ukraina pysty jatkamaan sotimista nykyisenkaltaisella intensiteetillä.

Ukrainan onni on, että myös Venäjän sotakone piiputtaa esimerkiksi maavoimien raskaan kaluston osalta.

Silti, tilanteessa on Ukrainan kannalta katastrofin aineksia.

Tänään tai huomenna Trumpin päätös ei tietenkään rintamalla näy. Pitkässä juoksussa seuraukset ovat kuitenkin mahdollisesti valtavat.

Puolustusvoimien ex-komentaja, kansanedustaja Jarmo Lindberg (kok.) sanoi tuoreeltaan, että on "mahdotonta" tietää, onko Ukrainalla kykyä sotia ensi kesään asti ilman Yhdysvaltojen tukea.

Samalla Venäjä voi lisätä vaatimuksiaan. Trumpin päätös myös lisää Putinin uskoa siihen, että sotimalla Venäjä voi saavuttaa "totaalisen voiton", arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War.

Käytännössä Yhdysvallat yrittää tempullaan pakottaa Ukrainan rauhaan ehdoista niin välittämättä.

Ukraina voi totta kai jatkaa sotimista, mutta siitä tulee viikko viikolta vaikeampaa, jos Euroopan kokousrumba ei tuota kiihtyviä aselähetyksiä.

Ukrainan ja Euroopan hokema mantra "kestävästä ja oikeudenmukaisesta rauhasta" painaa aika vähän, jollei sanojen tueksi löydetä aseita ja ammuksia – mielellään välittömästi.

Venäjälle tämä on tietysti jälleen kerran yksi osoitus siitä, että Trump on, jos nyt ei täysin Kremlin puolella, niin ainakin valmis kiristämään Kiovaa Moskovan sijaan saadakseen sodan loppumaan.

Nyt näyttää siltä, että Trumpin maailmassa Ukrainan asia ei ole Yhdysvaltojen asia.

Trump on sanonut haluavansa rauhan Ukrainaan, mutta ennen kaikkea hän haluaa Yhdysvaltojen kalliin aseavun Ukrainalle päättyvän.

Tuen päättäminen näyttää olevan Trumpille oikeudenmukaista rauhaa ja Ukrainan turvallista tulevaisuutta tärkeämpää.