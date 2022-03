Mitä Venäjän sotatila tarkoittaisi? "Se edellyttäisi, että alkaisivat puhua Venäjän olevan sodassa"

Kremlin lehdistösihteeri Dmitri Peskovin mukaan julkisuudessa liikkuvat tiedot sotatilan julistamisaikeista ovat perättömiä huhuja , kertoo brittisanomalehti The Guardian.

Miehet riviin, rajat säppiin ja vääräuskoiset kahleisiin

Suomalaisasiantuntija:

– Venäjän kanssa – kuten on nähty – kaikki on mahdollista. Mutta heidän pitäisi kokea jotenkin hyötyvänsä sotatilan julistamisesta. Toistaiseksi ovat puhuneet tilanteesta erityisenä sotilasoperaationa ja oikeuttaneet sen Itä-Ukrainan valetasavaltioiden puolustamisena. Se, että alkaisivat puhua Venäjän olevan sodassa, sotatilassa, edellyttäisi sitä, että he raamittaisivat tilanteen uudelleen, Lavikainen kertoo MTV Uutiset Liven haastattelusa.