"Näyttäviä hyökkäyksiä" – tällaista jälkeä Anonymous on saanut aikaan kybersodallaan Venäjän hallintoa vastaan

Hakkerien kollektiivi Anonymous julisti torstaina aloittaaneensa kybersodan Venäjän hallintoa vastaan. Hakkerit väittävät onnistuneensa jopa kaatamaan useita sivustoja.

Business Insiderin mukaan hakkeri-iskujen kohteeksi olisivat joutuneet ainakin Kremlin, duuman sekä Venäjän puolustusministeriön sivut.

F-Securen tutkimusjohtajan Mikko Hyppösen mukaan ryhmältä on nähny tähän mennessä runsaasti erilaisia hyökkäyksiä.

– Osa on ollut tällaisia DDoS-hyökkäyksiä eli palvelunestohyökkäyksiä, joilla pyritään haittaamaan jonkun verkkosivuston tai vaikka sähköpostipalvelimien toimintaa. Siellä on ollut myöskin tietovuotoja eli murtaudutaan sisään järjestelmiin, kohteena on ollut erilaisia valtion hallinnon järjestelmiä. Viedään sieltä tietoja ja vuodetaan niitä julkisuuteen, Hyppönen selventää.

Mukana voi olla myös suomalaisia

Anonymous on Hyppösen mukaan melko määrittelemätön ryhmä. Kyse on enemmänkin ideologiasta. Anonymousin nimissä on järjestetty muun muassa poliittiseen aktivismiin ja sananvapauteen liittyviä tapahtumia ja operaatioita.

– Hyökkääjät ovat eri puolilla maailmaa ja käyttävät erilaisia keinoja, he eivät välttämättä edes kauheasti kommunikoi ja koordinoi keskenään. On täysin mahdollista, että mukana on myös suomalaisia hakkereita.

Hyppösen mukaan ryhmän tarkoituksena on osoittaa mieltä. Toiminnan tavoitteita voidaan verrata perinteiseen mielenosoitukseen.

– Ihan samalla tavalla kun voidaan protestoida ja pitää mielenosoitus reaalimaailmassa, niin se voidaan tehdä myös verkossa. Samalla tavalla, kun jonkun suurlähetystön on vaikea toimia, kun heidän ympärillään on paljon ihmisiä, niin verkkomaailman verrokki on sitten tällainen keinotekoinen liikenneruuhka tuolla verkossa.

Kohteiden joukossa TV-kanavat

Ryhmän kybersodalla on Hyppösen mukaan ideologisia vaikutuksia meneillään olevaan sotaan.

– Kohteena ovat olleet esimerkiksi venäläiset TV-kanavat. Ne ovat aika näyttäviä ja näkyviä hyökkäyksiä, jotka vaikuttavat siihen mielikuvaan, mitä ihmisillä on tästä koko tilanteesta.

Hyppösen mukaan suurin potentiaalinen vaikutus olisi merkittävien tietojen vuotaminen julkisuuteen.

– Kaikkein suurin potenttiaalinen vaikutus tällaisella riippumattomalla taholla, joka yrittää tehdä verkkohyökkäyksiä keskellä todellista sotaa olisi se, että he pääsisivät kiinni johonkin järjestelmiin ja vuotaisivat sieltä tietoja, joilla olisi merkitystä eli vaikkapa puolustusjärjestelmiin tai puolustusvälinevalmistajien järjestelmiin ja tietovuotojen kautta tulisi sitten ulos tietoja. Tällaisiakin voidaan nähdä.