Mitä tehdä, kun samassa kodissa asuva saa koronan? Sairastunut tulisi eristää muista perheenjäsenistä: "Päätartuntareitti on, että ollaan samassa tilassa"

– Jos perheenjäsenellä on koronavirustartunta, niin onhan siltä suojautuminen vaikeata. Jo pandemian alusta lähtien tiedetään, että tartunnat leviävät helposti lähipiirissä eli käytännössä perheessä, toteaa uhkaavien infektiotautien apulaisprofessori Tarja Sironen Helsingin yliopistosta.

– Tämä on valitettavasti täysin mahdollista, sillä vaikka oireelliset ovat merkittävimpiä tartuttajia, niin oireettomatkin voivat tartuttaa, Sironen sanoo.

"Päätartuntareitti on, että ollaan samassa tilassa"

Perhepiiriin soluttautuneelta koronavirukselta on toki mahdollista ainakin yrittää suojautua. Keinot ovat pääosin vanhoja tuttuja.

– On paljon asioita, joita voi yrittää tehdä. Mutta siinä saa olla aika tarkkana. Merkittävä reitti on pisaratartunta suoraan tai käsien kautta. Erityisesti potilaan täytyy olla tarkka käsihygienian, aivastusten ja yskimisen suhteen, Sironen luettelee.

– Päätartuntareitti on, että ollaan samassa tilassa – jos on mahdollista saada tartunnan saanut omaan huoneeseensa, se olisi suositeltavaa. Jos kotona on kaksi vessaa, niin potilaalle olisi hyvä varata omansa, Sironen sanoo.