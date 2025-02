Mitä tehdä, kun "ei vaan lähde"? Motivaatiopuhuja "Hatsolo" pyytää kysymään itseltä yhden kysymyksen

Monitaituri kertoo, miten löytää sisäinen motivaatio ja hyvä olo kehoon.

Sen lisäksi, että Johannes "Hatsolo" Hattunen on taitava breakdance-tanssija, valmentaja ja yrittäjä, on hän äärimmäisen kiinnostunut positiivisen voiman vaikutuksesta.

Suomen nuorten breakdance-maajoukkuetta koutsaava Hattunen uskoo, että positiivinen energia lähtee hänen mukaansa siitä, että osaa löysätä sopivasti.

– Itse olen kasvanut siinä uskossa, että kaiken pitää olla "grindaamista", vääntämistä ja pakon kautta tulevaisuuden rakentamista.

– Se voi olla aika uuvuttavaa. Itse olen kokenut sen uuvuttavaksi, kun katsonut vierestä kun ihmisillä intohimo lopahtaa ja ei jaksakaan tehdä mitään. Ei oo voimia. Olen lähtenyt tutkimaan sitä, miten siitä voisi tehdä mielekkäämpää, Hattunen kertoo.

"Timanttienergiaa" on tosi vähän

Hattunen kiertää ympäri Suomea puhumassa motivaatiosta ja siitä, miten yksinkertaisilla tavoilla sen voi löytää.

Hattunen muistuttaa, että kaikki ihmiset eivät voi olla motivoituneita ja energisiä koko ajan.

– Meillä on sellaista "timanttienergiaa" tosi vähän. Yksi sellainen vapauttava ja armollinen tekijä on ymmärtää se, että sitä energiaa ei aina joka päivä oo. Se on ihan fine. Niinä päivinä, kun tuntuu että energiatasot on vähän nollassa, niin katsoo päivästä niitä yksittäisiä kohtia, mihin mä tänään käytän ne energiavarat. Mitkä on mulle ne tärkeät hetket.

Hattusen mukaan kaikki askareet eivät kuitenkaan vain vie energiaa, vaan osa voi jopa lisätä sitä. Yksi tapa päästä hyvän olon jäljille, on pysähtyä yksinkertaisen kysymyksen äärelle.

– Ehkä voi lähteä siitä kysymyksestä, että "mikä on mulle hyvä?".

– Jos se on liikunta, niin minkälainen liikunta? Ei kaikki rakasta kahvakuulan heiluttelua, se on ihan ok. Pitää uskaltaa kokeilla uudenlaisia asioita, vie sen niin pitkälle että saa sen oivalluksen, että "tää oli mulle hyvä". Se on valtava energiapiikki, mikä sieltä tulee. Se vaatii vähän pinnistelyä, mutta niin se on kaikessa.

