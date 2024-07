Mitä tapahtuu seuraavaksi? 10 kysymystä ja vastausta USA:n erikoisesta tilanteesta

Miksi Biden luopui ehdokkuudesta?

Kuinka poikkeuksellinen Bidenin vetäytyminen ehdokkuudesta oli?

Edellisen kerran istuva Yhdysvaltain presidentti on luopunut ehdokkuudesta jatkokaudelle vuonna 1968, jolloin demokraattien Lyndon B. Johnson vetäytyi laskevien kannatuslukujen vuoksi.

Miten Trump reagoi Bidenin ilmoitukseen?

Kuka voisi korvata Bidenin demokraattien ehdokkaana?

Tiukin ote demokraattien ehdokkuudesta on Bidenin varapresidentillä Kamala Harrisilla, jota Biden on jo ilmoittanut tukevansa. Myös Bidenin kampanjan vaalirahoituksesta vastannut tukiyhdistys on siirretty Harrisin nimiin.