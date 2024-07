Harris voi voittaa vain yhdellä taktiikalla, arvioi asiantuntija ja vertaa häntä kahteen suomalaiseen poliitikkoon

Demokraateilla on useita "oikein hyviä ehdokkaita", jotka todennäköisesti saisivat Kamala Harrisia enemmän ääniä presidentinvaaleissa, arvioi kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä MTV Uutisille.

Siitä huolimatta Harris on Penttilän mukaan ylivoimaisesti todennäköisin vaihtoehto demokraattipuolueen presidenttiehdokkaaksi.

Penttilän mukaan Harrisin sivuuttaminen on mahdotonta.

– Hän on ollut varapresidentti ja hän on musta nainen. Demokraattipuolueen vasemmistosiipi on sitä mieltä, että jos Harris sivuutetaan, tulee puolueeseen sisällissota, Penttilä sanoo Huomenta Suomessa.