Nyt Bidenin vetäytymistä vaatii jo oman puolueen senaattorikin

Ensimmäinen demokraattisenaattori on nyt julkisesti pyytänyt Bidenia vetäytymään presidenttikisasta. Vermontilaissenaattori Peter Welch kirjoitti Washington Postissa keskiviikkona paikallista aikaa julkaistussa mielipidekirjoituksessaan, että Bidenin tulisi vetäytyä kisasta maansa edun vuoksi.

– Äänestäjät ovat jo vuosia indikoineet, että he eivät luota presidentin toimintakykyyn. Nyt vasta on tullut näitä korkean profiilin (demokraatti)puolueen sisäpiiriläisiä, jotka ovat tehneet näitä ulostuloja.

Väittely nosti ongelmat keskusteluun

– Emme voi unohtaa presidentti Bidenin katastrofaalista esiintymistä väittelyssä. Emme voi painaa villaisella tai jättää huomiotta kysymyksiä, joita on herännyt siitä illasta lähtien.

– Toki tämä asia on ollut jo tiedossa pitkään. Tämähän oli tiedossa jo vuoden 2020 vaaleissa. Oli sellainen lentävä lause tai vitsi, että Bidenia piilotellaan kellarissa.

Professorin mukaan neljä vuotta sitten asiaa pystyttiin perustelemaan koronapandemialla, mutta keskustelua Bidenin toimintakyvystä on käyty koko ajan.

Pelosi kehotti tekemään päätöksen

Edustajainhuoneen entinen puhemies, demokraatti Nancy Pelosi kehotti keskiviikkona Bidenia tekemään päätöksensä pian, vaikka Biden itse on useaan otteeseen vakuuttanut pysyvänsä presidenttikisassa.

– On presidentin asia päättää, aikooko hän asettua ehdolle. Me kaikki rohkaisemme häntä tekemään sen päätöksen, koska aika käy vähiin, Pelosi sanoi MSNBC:n Morning Joe -ohjelmassa.

Bidenin on määrä pitää kokouksen lopuksi ensimmäinen lehdistötilaisuutensa väittelykatastrofin jälkeen. Valkoinen talo on kutsunut sitä "ison pojan" lehdistötilaisuudeksi, koska Bidenilla on edelleen kova paine kääntää epäilijöidensä päät.