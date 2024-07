Kommentti: Kiitos Joe, teit oikean ratkaisun – demokraattipuolueella on nyt uudet ongelmat

Ulkopuolisen silmin Bidenin väistyminen on ollut vain ajan kysymys surkeasti menneen väittelyn ja viime aikojen muidenkin haparointien jälkeen. Pahin niistä lienee, kun hän kutsui Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyitä Putiniksi .

Bidenin päässä kyse ei ole ollut ajan kysymyksestä. Hän oli varma, että hän on ainoa oikea ehdokas voittamaan republikaanien Donald Trumpin .

Kasvot vielä pelastuivat

– Presidentti Joe Biden on isänmaallinen amerikkalainen, joka on aina laittanut maansa ykkössijalle. Hänen visioihinsa, arvoihinsa ja johtajuuteensa perustuva perintönsä tekee hänestä yhden Yhdysvaltain historian merkittävimmistä presidenteistä, sanoi entinen edustajainhuoneen puheenjohtaja Nancy Pelosi.

– Joe Biden ei ole pelkästään loistava presidentti ja lainsäädännöllinen johtaja, vaan myös todella uskomaton ihminen. Hänen päätöksensä ei ollut missään nimessä helppo, mutta jälleen kerran hän laittoi maansa, puolueensa ja tulevaisuutemme ensisijalle, sanoi New Yorkin senaattori ja senaatin enemmistöjohtaja Chuck Schumer .

– Kaikilla mittareilla hän on edistänyt perustajaisiemme työtä täydellisemmän liiton rakentamiseksi ja omaa tavoitettaan antaa kansakuntamme sielulle lepoa, kuului puolestaan Bill ja Hillary Clintonin lausunto.

– Joe Biden on ollut kaikilla mittareilla yksi Yhdysvaltojen merkittävimmistä presidenteistä, kuten myös rakas ystävä ja liittolainen minulle. Tänään saimme jälleen muistutuksen siitä, että hän on korkeimman luokan patriootti, sanoi entinen presidentti Barack Obama , joka myös lienee yksi osasyy Bidenin väistymiselle.

Obama on demokraattipuolueen henkinen johtaja ja hänen epäilynsä Bidenin mahdollisuuksista päihittää Trump nousivat esille viime viikolla.

Täytyy myös muistaa, että nämä kaikki kauniit sanat ovat demokraattipoliitikkojen lausumia. Republikaanien puolella on toinen ääni kellossa. Bidenin ilmoituksen jälkeen Donald Trump riensi hänen sosiaalisen median palveluunsa Truth Socialiin haukkumaan Bidenin historian huonoimmaksi presidentiksi.

Seuraava ongelma: Kamala Harris

Se, onko Harrisilla yhtään paremmat mahdollisuudet voittaa Trump kuin Bidenilla, on vielä kysymysmerkki. Mutta ei se hyvältä näytä.

Harris on todella epäsuosittu kannatuskyselyissä. Hänen sanotaan olevan huono puhuja ja vailla karismaa. Hänen etunsa demokraattiäänestäjien keskuudessa – hän on värillinen nainen – on hänen heikkoutensa konservatiivisten äänestäjien keskuudessa.