Tiukka kuulustelija, jonka lohkaisut ovat poikineet useita meemejä: Tällainen on Kamala Harris

Entisen presidentin Barack Obaman kaltainen taustaansa avoimesti pohdiskeleva ehdokas hän ei kuitenkaan ollut. Harris on sanonut kutsuvansa itseään vain amerikkalaiseksi. Toisaalta hän on todennut myös rasismin vaikuttaneen elämäänsä monin tavoin.

Senaattorina tiukka kuulustelija

Hieman kriittisempi Netanjahua kohtaan

Hän on tukenut aborttioikeuksia Bidenia reippaammin. Presidenttiehdokkaana vuonna 2019 Harris ehdotti liittovaltion aborttisuojaa, joka menisi pidemmälle kuin aborttioikeuden liittovaltiotasolla turvannut, nyt jo kumottu korkeimman oikeuden päätös Roe vastaan Wade. Harris on myös tukenut rajoituksia osavaltioiden oikeudelle rajoittaa aborttioikeutta.

Talousasioissa Harris on Bidenin tapaan puolueen edistyksellisen siiven linjoilla. Harris on ehdottanut tukevaa 10 biljoonan dollarin ilmastosuunnitelmaa ja tuki esimerkiksi ilmastolakipaketti Green New Dealia, jota Biden ei tukenut kokonaisuudessaan.

Harris ei tipahtanut kookospuusta

Harris on poikinut poliitikkona myös runsaasti meemejä eli sosiaalisessa mediassa laajasti laajasti suosittuja kuvia tai sanontoja. Harrisin tunnetuin lausahdus lienee vuoden 2020 vaalivoiton jälkeen Bidenille puhelimessa sanottu "we did it, Joe" – me teimme sen, Joe.