Biden: "Missään muussa maassa vaatimattomista oloista tullut änkyttävä lapsi ei voisi istua tämän pöydän takana"

– Olen päättänyt, että paras tapa edetä on antaa vuoro uudelle sukupolvelle. Se on paras tapa yhdistää maamme, Biden sanoi puheessaan.

– Amerikka on idea. Idea, joka on vahvempi kuin mikään armeija, suurempi kuin mikään valtameri, voimakkaampi kuin yksikään diktaattori tai tyranni, Biden sanoi.

Esittää korkeimman oikeuden uudistusta

Osoitti tukea Harrisille

– Hän on kokenut, hän on päättäväinen, hän on osaava. Hän on ollut upea kumppani minulle, Biden sanoi.