Linja-autokuskit huolestuivat pysäkillä öitä viettävästä henkilöstä – Istujan vastaus on aina sama: "Tässä on ihan hyvä"

– Tässä on ihan hyvä.

Sysi-Aho muistelee, että hän näki Istujan ensimmäistä kertaa pysäkillä syyskuussa. Toiset sanovat, että hän on ollut siellä jo paljon kauemmin. Kuljettajat tuntevat jo rutiinin: hän saapuu pysäkille iltapäivällä tai illalla, sytyttää kynttilöitä pysäkin penkille ja nukkuu siinä yönsä. Päiväksi hän lähtee jonnekin ja palaa jälleen illalla.

Ei kenenkään asia

Sysi-Aho soitti ensimmäiseksi Kymenlaakson turvakoti Villa Jenseniin. Se on turvakoti väkivallan uhreille. Pysäkin Istuja ei tiettävästi ole väkivallan uhri, joten hänelle ei ole sijaa turvakodissa.

– He sanoivat, etteivät voi tehdä mitään, jos se on ihmisen oma valinta olla siellä. Lopuksi soitin vielä hätäkeskukseen, voisiko poliisi käydä katsomassa tämän henkilön tilanteen. Sieltä sanottiin, että katsotaan kerkeääkö joku käymään.

– Tuli turhautunut olo. Näinkö viranomaiset Suomessa auttavat omia kansalaisiaan? Ihan sama kenelle puhuin, kaikki sanoivat, etteivät voi tehdä mitään. Vaikka Suomessa on itsemääräämisoikeus, niin on tämä aika rajua. Minulla on sellainen fiilis, ettei hän ymmärrä omaa parastaan.