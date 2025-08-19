Kylmä hyrrä saapuu Suomeen, hyvästi lämpö – "Nyt se alkaa"

Tiistai saattaa olla kesän viimeinen lämmin päivä.

– Nyt se alkaa, meteorologi Joonas Koskela toteaa.

Nimittäin viileän ja kolean ilman kausi.

Tiistai on Koskelan mukaan huonolla tuurilla kesän viimeinen 20 asteen päivä. Ennusteessa samanlaisia päiviä ei ole enää näkyvissä.

Pohjoisessa tuuli on jo voimistunut ja myös etelään alkaa hiljalleen virrata kylmempää ilmaa. Keskiviikko ja torstai ovat jo selkeästi viileämpiä. Päivälämpötila on monin paikoin 12 astetta, ja viileä pohjoistuuli tekee säästä entistä viileämpää.

Epävakaista loppukesän ja alkusyksyn säätä on luvassa koko loppuviikon aina ensi viikon alkuun asti.

– Kylmä hyrrä pyörii Suomen yllä ja sateita tulee siellä täällä, Koskela kertoo.

Katso yltä loppuviikon ennuste.