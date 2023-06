Somessa leviää väitteitä lapsia pakettiautoihin houkuttelevista miehistä – poliisi on lisännyt valvontaa Espoon Nöykkiössä

Poliisi on lisännyt myös valvontaansa alueella.

– Poliisi on saanut tiedon asiasta tänään aamulla. Aloitimme tämän jälkeen aktiiviset selvitykset asiassa ja ne ovat edelleen käynnissä, kertoo komisario Hannu Väänänen MTV Uutisille.

– On silti mahdollista, että kansalaiset ovat tehneet asiasta rikosilmoituksia netin kautta tai palvelupisteissä. Mutta minun tietooni tällaisia ei ole tullut.

Erivärisiä pakettiautoja

Sosiaalisessa mediassa liikkuvien tietojen mukaan Espoossa Nöykkiön alueella liikkuu pakettiauto tai useita erivärisiä pakettiautoja, joista on houkuteltu alakouluikäisiä lapsia kyytiin.

Houkuttelussa on käytetty sosiaalisen median tietojen mukaan rahaa, jäätelöä ja makeisia.

Havainnot tällaisista tilanteista on tehty muutaman päivän sisällä, viimeisin tänään torstaina iltapäivällä.

Houkuttelua on sosiaalisen median tietojen mukaan tapahtunut yhden alakoulun ja puistojen läheisyydessä

Miten poliisi näkee nämä tiedot, joiden mukaan lapsia on houkuteltu useista pakettiautoista?

– Usein on niin, että ensin on yksi tapahtuma, joka herättää kansalaisen epäilyn. Kun sana tapahtumasta leviää, ihmiset alkavat luonnollisesti epäillä, että kaikissa vastaavissa tilanteissa kyse on rikoksesta, Väänänen kuvailee ilmiötä.