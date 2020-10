Suomen koronatilanne on vakava, sanoo Krista Kiuru – Seuraa suorana juuri nyt: Hallitus kertoo uusista koronalinjauksista

13.45: Tiedotustilaisuus on alkanut!

– Ensinnäkin on todettava, että Suomen tautitilanne on tällä hetkellä vakava. Uusien koronavirustartuntojen määrä on noussut merkittävästi Suomessa viimeisen kuukauden aikana, mutta erityisesti viimeisen kahden vikon aikana, ministeri Kiuru sanoo.