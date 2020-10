THL:ltä uutta tietoa – tällainen koronatartuntatilanne Suomessa on nyt: "Reilut kaksisataa on päivittäinen uusi normaali"

Lisäksi tilaisuudessa käsiteltiin kansallisia ja alueellisia suosituksia koronavirusepidemian toisessa vaiheessa.

Tilannekatsauksessa olivat mukana kansliapäällikkö Kirsi Varhila ja strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä sekä projektipäällikkö Anna Katz THL:stä.

MTV Uutiset seurasi tilaisuutta hetki hetkeltä.

10.40: Tiedotustilaisuus päättyi.

10.38: - Olemme oppineet elämään turvallisemmin, Voipio-Pulkki sanoi.

Hän lisää, että turvavälit ja hygienia pitää muistaa kaikkialla, myös yksityistilaisuuksissa.

10.37: Yli 70-vuotiaat ovat suuressa riskissä saada vakava tautimuoto. Suomessa luovuttiin kesällä ikäihmisten ohjeesta välttää kontakteja, mutta Varhila sanoo, että he ovat jatkaneet varovaisuutta.

10.35: Katz: Suurin osa, noin 40 prosenttia, tartunnoista tapahtuu kotona. Työpaikoilla ja kouluissa on myös paljon altistumisia, mutta harvoin joukkoaltistumisia. Joukkueurheilussa, yksityisissä juhlissa ja illanvietoissa on myös aiheutunut tartuntoja.

10.34: Hoivakodeissa ja henkilöstöissä on tapahtunut altistumisia, mutta tilanne on hallinnassa. Muutamien hoivakodeissa tapahtuneiden tartuntojen jälkeen on tullut kuolemia.

10.33: Voipio-Pulkki: Tilanteet ovat valtakunnallisesti erilaisia, joten harrastustoiminnan rajoittamisen vastuu on alueilla ja seuroilla. Aveja pyritään ohjeistamaan paremmin ja uusia ohjeistuksia mietitään.

Tänään julkaistussa viikkoraportissa mainitaan erikseen tiettyjä joukkueurheilutapahtumia, joihin tulisi kohdentaa tiettyjä toimia, sillä niissä on tavattu altistumisia.

10.29: Pirkanmaa on suositellut, että Pohjanmaalle ei matkustettaisi.

10.29: Alueellisissa toimenpiteissä pääasiassa ovat maski- ja etätyösuositukset sekä yleisötilaisuuksien rajoittaminen.

10.28: Avit voivat leviämisvaiheessa rajoittaa tapahtumien yleisömäärän enintään 10 henkeen tai kieltää ne.

Suosituksia voidaan antaa myös yksityistilaisuuksiin ja harrastustoiminta voitaisiin keskeyttää.

Myös lukiot ja ammattikoulut siirtyisivät etäopetukseen.

10.23: Perustason alueilla suositus on, että yli 50 henkilön yleisötilaisuuksissa noudatetaan THL: ja OKM:n ohjeistusta.

Kiihtymisvaiheen alueilla tilaisuuksissa yleisömääriä voidaan rajata puoleen. Kunnat voivat myös suositella aikuisten harrastustoiminnan keskeyttämistä tai järjestämistä etänä.

Myös korkeakoulujen pitäisi kiihtymisvaiheessa harkita etäopetusta.

10.22: Itse kun liikut, millä tavalla pidät huolen, että toimit alueen suositusten mukaan?

-Siten että noudatan niitä kaikista tiukimpia, silloin en toimi väärin millään alueella.

10.20: Huomenna aletaan tehdä päätöksiä ravitsemisliiketoimintaa koskevasta lainsäädännöstä.

10.19: Varhila: Rajoitustoimien painopiste tulisi olla alueilla. Toimien tulisi olla pakollisia ja kohdennettuja.

10.17: Suurin osa tartunnoista on todettu jo karanteenissa olevilla henkilöillä.

Alueelliset toimet ovat tehokkaita epidemian hillitsemisessä, Voipio-Pulkki sanoo.

10.15: Voipio-Pulkki: Viimeisen viikon tilannetta tarkastellessa voidaan huomata, että tilanteessa on tasaantumisen merkkejä huomattavissa. Nyt on kuitenkin pelkoa siitä, että tartunnat ovat leviämässä pikku hiljaa vanhempaan väestöön.

10.10: Vaasan tilanne on positiivisten näytteiden osuus on yli 4 prosenttia. Ilmaantuvuus siellä on myös huomattavasti muuta Suomea suurempi.

10.09: Perustasolla on 14 sairaanhoitopiiriä. Kiihtymisvaiheessa on kuusi aluetta ja uutena mukaan on noussut Ahvenanma. Leviämisvaiheessa on Vaasan sairaanhoitopiiri. Tilanne voi muuttua hyvinkin nopeasti.

10.08: Alle 5 prosenttia tartunnoista on tullut ulkomailta. 55 prosentissa tartunnanlähde on silti epäselviä.

10.07: Reilut kaksisataa on päivittäinen uusi normaali, sanoo Katz.

Tapausmäärien kasvu on hieman loiventunut viikkotasolla.

Positiivisten näytteiden osuus on laskenut parin viikon takaisesta.

10.06: Katz: Keväällä testatuskapasiteetti ei ollut riittävä, joten paljon tapauksia jäi diagnosoimatta.

10.05: Suomessa tilanne on melko hyvä muuhun Eurooppaa verrattuna, Katz kertoo.

Yhteensä ilmoitettuja tapauksia on yli 14 000.

Tänään on tulossa lähes saman verran tartuntoja kuin eilen.

Tartuttavuus on yli 1.

Parantuneita on noin 70 prosenttia kaikista tartunnoista.

10.03: Katz: Tällä hetkellä ilmaantuvuus on kasvussa monissa Euroopan maissa ja epidemia on kiihtynyt. Korkeimpia lukuja on muun muassa Espanjassa, Ranskassa, Alankomaissa ja Belgiassa