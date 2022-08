Mitä on taloudellinen väkivalta parisuhteessa? Pidä silmällä näitä hälytysmerkkejä

Taloudellista väkivaltaa on tutkittu vähän, minkä vuoksi sen yleisyyttä on vaikea arvioida tarkasti. Pollari arvioi, että kyseessä on melko yleinen ilmiö. Kodin seinien sisällä tapahtuva väkivalta jää monesti piiloon. On yleistä, että uhri tuntee häpeää, syyllisyyttä ja riippuvuuden tunnetta tekijästä.