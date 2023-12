Taloudellista väkivaltaa tunnistetaan yhä huonosti

– Tärkeä, varhainen hälytysmerkki on se, jos raha-asioista ei voida puhua ilman konfliktia. Muita varoitusmerkkejä ovat rahaan liittyvä salailu sekä hyvin erilaiset rahankäyttöön liittyvät arvot ja periaatteet. Jos toinen on huolimaton tai välinpitämätön ja toinen haluaa hoitaa asiansa hyvin, pelisäännöt pitäisi sopia todella tarkkaan. Tämä on erityisen tärkeää myös silloin, jos toisella on jokin riippuvuusongelma, Nylén sanoo.