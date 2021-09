Mitä on cancelointi? Mikä on cancel-ilmiö? Asiantuntija kertoo, mitä termit tarkoittavat

Moni on törmännyt sanaan "cancelointi" erityisesti sosiaalisessa mediassa. Nyt asiaan perehtynyt väitöskirjatutkija Emmi Holm avaa käsitettä.

Mitä tarkoittaa cancelointi?

– Se on sanakirjamaisesti nettiaktivismin eräänlainen muoto, joka on ottanut paljon virikkeitä boikotoinnista. Se on ihmisen, ryhmän tai instituution ongelmalliseen toimintaan ja sortavaan käytökseen puuttumista julkisesti. Ongelmalliseksi koetut teot tuomitaan.