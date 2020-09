Jysk joutui kohun keskelle työntekijän rivon vitsin vuoksi – anonyymit somekäyttäjät tekevät cancel-ilmiöstä brändeille haastavan: "Moni yritys on heikoilla"

Syksyn pöhinäsanaksi on muodostunut cancel-kulttuuri, josta Suomessa saatiin maistiaisia, kun Jyskin työntekijä twiittasi rivon vitsin ja somessa alettiin vaatia hänen erottamistaan.

Aalto-yliopiston yrittäjyyden tutkijatohtori Virva Salmivaara kertoo, että yritys voi pärjätä sosiaalisessa mediassa syntyvän kohun kanssa, jos sillä on toimiva brändi ja se on todistanut toimivansa arvojensa mukaan.

Miten cancel-kulttuuri voi vaikuttaa yritysten toimintaan?

Nykyisin yritysten on pakko laittaa resursseja somekeskusteluiden seuraamiseen. Kun yritystä koskeva keskustelu alkaa, sillä ei ole vaihtoehtoa olla osallistumatta siihen.

Cancel-tapauksissa viestintä on kuitenkin haastavaa yrityksen kannalta.

Millaisia cancel-tapauksia yritysmaailmassa on nähty?

Tuorein tapaus on Jyskin työntekijän twiitti, josta yritettiin nostaa metakkaa, mutta Jysk pystyi reagoimaan tapaukseen asiallisesti.

Moni yritys on heikoilla, kun kasvava massa anonyymejä ihmisiä osallistuu sosiaalisessa mediassa yritystä koskevaan keskusteluun.

Jos yritys on luonut vahvan brändin ja ansainnut asiakkaidensa luottamuksen sekä pystynyt todistamaan, että se toimii arvojensa mukaan, se voi onnistua torpedoimaan trollaukset ja anonyymit hyökkäykset somessa.

Yritykset puhuvat mielellään arvoistaan. Tekevätkö cancel-tapaukset arvojen mukaan toimimisesta vaikeaa?

Se, miten yritys suhtautuu kriiseihin, on strateginen valinta. On myös liiketoiminnallinen päätös miettiä, miten tärkeää someyleisö yritykselle on.