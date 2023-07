Poliitikot MTV:n kyselyssä: Twitterillä jo liian suuri painoarvo – osa kokee tulehtuneen ilmapiirin levinneen: "Ei ole kiva mennä samaan kahvipöytään"

MTV:n kyselyssä kaikkien eduskuntaryhmien puheenjohtajat ovat yhtä mieltä siitä, että sosiaalisen median palvelu Twitter on tehnyt hallaa poliittiselle keskustelulle.

Lisäksi suurin osa heistä katsoo, että Twitterillä on jo liian suuri rooli poliittisessa keskustelussa.

– Jos Twitterissä on kovasti riepoteltu toista edellisenä päivänä, niin ei siinä kovin kiva ole mennä samaan kahvipöytään, tai rakentavia neuvotteluja käymään, sanoo keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen .

"Twitter on heikentänyt poliittista keskustelukulttuuria"

Ryhmäpuheenjohtajat ovat yhtä mieltä siitä, että Twitter on heikentänyt poliittista keskustelukulttuuria.

– Twitter alustana suosii ilmaisutapaa, joka on kärjistävä ja polarisoiva. Tämä on heikentänyt poliittista keskustelua Suomessa, sanoo kokoomuksen Matias Marttinen.

– Poliitikotkin ovat ihmisiä. Se on ongelma, että Twitter myrkyttää välejä, ja kärjistää vastakkainasettelua, joka on muutoinkin mennyt Suomessa vaarallisen pitkälle, Kurvinen sanoo.

Vasemmistoliiton Jussi Saramon mielestä ongelmallista on, että osa poliitikoista käyttäytyy sosiaalisessa mediassa eri tavoin kuin kasvokkaisissa kohtaamisissa.

– Twitterissä keskustelu on kyllä todella aggressiivista, ja siellä haetaan lähinnä vastakkainasettelua. Tuntuu, että samojen ihmisten kanssa käydään Twitterissä aivan erilaisia keskusteluja kuin vaikkapa kasvotusten eduskunnassa.

Suurin osa kokee, että Twitterillä on liian suuri rooli poliittisessa keskustelussa

– Twitterin rooli on juuri niin suuri kuin mitä media siitä haluaa tehdä. Keskustelukulttuuri Twitterissä on provosoiva. Jos kommentit eivät ole räväkköjä, ne eivät ylitä uutiskynnystä, SDP:n Piritta Rantanen sanoo.

– Twitterin merkitystä politiikassa ei pidä liioitella. Helsinki-Turku-Tampere -kolmion ulkopuolella Twitter-keskustelun merkitys on aika rajallinen, ja suurin osa suomalaisista ja niin sanotuista tavallisesta ihmisistä ei Twitter-keskusteluja seuraa, Kurvinen perustelee.

– Media saattaa uutisoida, että jostain asiasta nousi “some-myrsky”, vaikka kyse on vaikkapa muutamista sadoista reaktiosta Twitterissä. Jos some-kohusta ei uutisoitaisi niin helposti, kärjistäminen kenties vähenisi, Mäkelä pohtii.

Some uhkaa demokratiaa, sanoo asiantuntija

– Se on tietysti meidän jokaisen vastuulla. Itse kyllä yritän aina laskea kymmeneen, ennen kuin lähden mukaan samalle tasolle keskustelussa. Mielestäni olennaista on se, onko se Twitterissä käytävä keskustelu samanlaista kuin mitä se kasvotusten olisi. Jos ei, niin silloin on jossakin vikaa, Saramo sanoo.