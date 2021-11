Ylen Marja Sannikka -ohjelman keskustelusta syntyi kohu – onko erimielisyys uhka vai mahdollisuus? 

– Tää on ensinnäkin ihan järkyttävää, että mä olen tällaisessa tilassa, missä valkoinen ihminen ruskean ihmisen vieressä kaksi kertaa käyttää tuota N-sanaa niin kuin ihan tahallaan. Tämä on musta ensinnäkin todella epämukava, epäsensitiivinen ja turvaton tila tällä hetkellä. On tosi ikävää, että mä olen tässä tilassa ja joudun tähän keskusteluun tällä tavalla, Ebrahimi vastasi.

Onko polarisaatio pahenemassa Suomessa?

– En lähtisi tästä päättelemään, että Suomessa on nyt erittäin laajaa ja pahenevaa polarisaatiota välttämättä pelkästään tämän perusteella. Kun katsotaan tutkimuksia, Suomi on hyvin matalan poliittisen polarisaation maa. Eikä se ole juurikaan lisääntynyt viimeisen 10 vuoden aikana. En rupea nostelemaan hätälippuja tämän keskustelun perusteella.

– Silläkin on tietty tarkoitus, että on kriittistä ajattelua. On voimaa ja vastavoimaa, ja sitten haetaan tasapaino. Tämä on yhteiskunnallisen kehityksen elinehto.