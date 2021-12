Mitä kulisseissa oikein tapahtuu? Kauniita sähköautoja esitelleen Alphan vastaukset herättävät vain uusia kysymyksiä

Kerroimme viime keväänä Los Angelesissa päämajaansa pitävästä yhdysvaltalaisesta Alpha Motorista. Tuolloin yhtiö oli juuri esitellyt Wolf-nimisen avolavamallin.

Wolf on tyyliltään ihastuttavan retro, mutta tekniikaltaan moderni täyssähköauto, aivan kuten yhtiön aiemmin esittelemät mallit Ace ja Jax. Sittemmin on paljastettu myös Saga-nimeä kantava auto, jonka tyyli jatkaa samalla linjalla.

Yhtiön autoja ei ole vielä myynnissä, eikä niistä ole kovin paljoa tietoa muutenkaan. Ennakkovarauksia voi jo jättää, mutta toistaiseksi raha ei liiku.

Yhtiöllä ei ole vielä edes ajokelpoista prototyyppiä, mutta Wolfista on luotu 3D-mallinnusten lisäksi myös fyysinen mallikappale, joka majailee Petersenin automuseossa Los Angelesissa.

Vastaukset herättävät vain lisää kysymyksiä

Yhdysvaltalainen The Verge onnistui saamaan kaksi yhtiön palkkalistoilla olevaa miestä haastatteluun. Heidän vastauksensa tosin nostavat esiin lähinnä lisää kysymyksiä.

Vuonna 2020 perustetun Alpha Motorin liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja Joshua Boyt sekä markkinointijohtaja Jay Lijewski ovat omien sanojensa mukaan olleet osana yhtiötä nelisen kuukautta.

– Meillä on aika hyvä porukka kasassa. Sitä, keitä kaikkia on mukana, emme kuitenkaan voi paljastaa johtuen tilasta, jossa yrityksemme parhaillaan on, Boyt totesi.

He eivät vastanneet myöskään siihen, kuinka monta työntekijää yrityksellä on.

– Ai kuinka iso tiimimme on? Öö, en voi. Se on... Meillä on paljon ihmisiä töissä eri osastoilla, kuten PR:ssä, liiketoiminnan kehityksessä ja suunnittelussa, Boyt sanoi.

– Tiedättehän... Startup-vaiheessa on paljon pöhinää, ja yrityksen rakentuminen on hajanaista, sellaista se nyt vain on. Mutta sitten kun aika on oikea, kerromme kyllä, Lijewski jatkoi.

Mistä rahoitus?

The Verge tenttasi kaksikolta, mitä Alpha Motorilla oikeasti tapahtuu tällä hetkellä.

Boyt sanoi kaikkien esiteltyjen autojen olevan tuotantovaiheessa. Toimittaja pyysi täsmentämään.

– Ne ovat kaikki tuotannon eri vaiheissa, mutta kaikki ovat kehityksessä. Todellakin, Boyt vakuutti.

Esimerkiksi Wolfin on sanottu tulevan tuotantoon vuoden 2023 lopulla – siitäkin huolimatta, ettei Alpha ole vielä kertonut mitään esimerkiksi tehtaastaan. The Vergen toimittaja hämmästeli, kuinka Alphalla voi olla niin monta uutta sähköautoa tuotannossa samaan aikaan, kun siihen eivät pysty edes autojätit, jotka panostavat autojensa kehitykseen miljardeja.

– Aivan, aivan. Heillä aikajana on selvästikin erilainen. Mutta jälleen, tiedäthän, tavoitteemme on varmistaa, että prosessimme on tarkoituksenmukainen.

– Ajoneuvoillamme on vähän erilaisia aikajanoja, mutta joka ainoa niistä on tuotantoprosessissa, Boyt toisteli.

Seuraavaksi toimittaja piinasi kaksikkoa yrityksen rahoituksesta.

– Emme voi kommentoida tätä juuri nyt, Lijewski sanoi.

– Pyrimme siihen, että kaikki liiketoimintamme osa-alueet ovat valmiina, kun h-hetki on käsillä, hän jatkoi.

Outo linkki toiseen yhtiöön

Alpha Motor on kertonut olevansa täysin uusi ja itsenäinen yhtiö. Sen perustaja Edward Lee on kuitenkin puuhannut sähköautojen parissa ennen Alphaakin, sillä aiemmin hänet on nimetty Neuron EV -nimisen sähköautovalmistajan perustajaksi. Yhtiöllä on kerrottu olevan yhteyksiä Kiinaan. Vielä viime vuonna otsikoissa viihtynyt Neuron EV kuitenkin teki Vergen mukaan katoamistempun esiteltyään muutamia konsepteja. Leen kerrotaan työskennelleen aiemmin Toyotan ja Audin palveluksessa.

Alpha Motor on rekisteröity tasan samaan Kaliforniassa sijaitsevaan osoitteeseen kuin Neuron EV, mutta Alphan mukaan sillä ei ole yhteyksiä Neuroniin.

Lisäksi toinen yhdysvaltalaisjulkaisu The Drive kertoi omiin tietoihinsa nojaten, että niin Boyt kuin Lijewskikin on aiemmin bongattu Volvon osastolta New Yorkin autonäyttelyssä. Kaksikon kerrotaan tuolloin toimineen baristoina eli valmistaneen ja tarjoilleen kahvia.

– Emme tietenkään väitä, etteikö lahjakas kahvinkeittäjä voisi edetä myös bisnesmaailmassa, mutta on harvinaista nähdä tällainen alanvaihdos näin lyhyessä ajassa.

Boyt kertoi The Vergelle, ettei Alpha Motorin ole tarkoitus johtaa ketään harhaan, vaan he yksinkertaisesti haluavat toimia toisin kuin perinteisesti on toimittu.

Lijewski puolestaan korosti, että yhtiön työntekijöillä on kokemusta komeiden autojen suunnittelun lisäksi myös niiden saattamisesta markkinoille asti.