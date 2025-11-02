Jääkiekon NHL:ssä suomalaispelaajia vilisevien Florida Panthersin ja Dallas Starsin kohtaaminen päättyi Floridan 4–3-voittoon voittolaukauskisan jälkeen.
Ottelun ensimmäinen maali nähtiin toisen erän alussa, kun Brad Marchand vei kotijoukkueen johtoon Eetu Luostarisen ja Anton Lundellin syötöistä. Sam Reinhart tuplasi johdon tekemällä uransa 300. maalin.
Florida kuitenkin sortui jäähyilyyn ja Dallas onnistui tasoittamaan pelin ylivoimamaaleilla. Mikko Rantanen sai syöttöpisteen Wyatt Johnstonin tekemästä 1–2-kavennuksesta.
Kolmannessa erässä Sam Bennett vei Floridan taas johtoon, mutta Rantanen onnistui tasoittamaan pelin muutama minuutti ennen varsinaisen peliajan loppua tyylikkäällä suorituksella.
Jatkoajalla ei nähty ratkaisua, joten ottelu eteni voittolaukauskisaan. Suomalaisista ratkaisua pääsivät yrittämään Floridan leiristä Anton Lundell ja Dallasista Mikko Rantanen. Ainut voittolaukauskisassa onnistunut oli kuitenkin Floridan Marchand, jonka nimiin kirjattiin pelin voittomaali.
Dallasin suomalaispuolustajat Miro Heiskanen ja Esa Lindell jäivät pisteittä, kuten jäi myös Floridan puolustaja Niko Mikkola.