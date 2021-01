Mitä Bidenin pitäisi tehdä ensimmäisen 100 päivän aikana, että hän selviäisi puhtain paperein? Asiantuntija vastaa

Rutkasti rahaa rokoteohjelmiin

Harris potentiaalisesti hyvin vaikutusvaltainen varapresidentti

– Harris on ehkä vähän pyrkinyt eroon maineestaan, kun on ollut oikeuslaitoksessa töissä. Hän pystyy vetoamaan laajoihin kansanjoukkoihin, MTV Uutisten Tuomo Hyttinen kertoo.

– Siinä on demokraateilla oma sisäinen (ongelmansa), että miten vedotaan myös vasemmistolaisempiin kannattajiin. Esimerkiksi Green New Deal, siihen Biden ei ole täysin sitoutunut. Hänellä on siitä oma versionsa, Andersson muistuttaa.

Green New Deal on niin sanottu yhteiskuntasopimus, joka keskittyisi taloudelliseen epäoikeudenmukaisuuteen ja ilmastonmuutokseen. Nimi viittaa New Deadiin, jonka avustamana Yhdysvalloissa 1930-luvulla kammettiin talous ylös lamasta. Harris tuki vuonna 2019 Green New Deal -ehdotusta, kun taas Bidenin suunnitelman nimi kantaa hänen omaa nimeään.