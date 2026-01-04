Paikkojen täyttyessä ihmisiä on jouduttu ohjaamaan kotikaupungeistaan muualle turvakotiin myös jouluna.

Suomeen ollaan saamassa lisää turvakotipaikkoja, THL:stä kerrotaan MTV Uutisille.

Vaikein tilanne on suurissa kaupungeissa, ja lisärahoituksen myötä tilanteeseen ollaan THL:n mukaan saamassa helpotusta.

– Tampereella vuoden 2025 aikana yhteensä 410 turvakotiin pyrkinyttä jouduttiin ohjaamaan toisaalle, kertoo turvakotipalveluiden päällikkö Milka Suuniittu-Sakari Tampereen ensi- ja turvakoti ry:stä.

Määrä on tuplasti suurempi kuin edellisenä vuonna.

MTV Uutisten turvakodeille vuonna 2024 teettämän kyselyn mukaan maanlaajuisesti yli tuhat henkilöä on jäänyt ilman apua haluamastaan turvakodista tänä vuonna tilanpuutteen vuoksi.

Tampereelta Poriin ja Hämeenlinnaan

Ilmiö oli havaittavissa Tampereella myös joulun aikaan. Aatonaaton ja uuden vuoden välisenä aikana yksitoista henkilöä jouduttiin ohjaamaan muualle, sillä tilaa ei ollut.

– Me ohjaamme ihmisiä sinne lähimpään turvakotiin, missä on tilaa. Tamperetta seuraavat lähimpänä olevat turvakodit ovat Porissa ja Hämeenlinnassa. Toki se on iso kynnys, varsinkin joulun aikaan lähteä omalta kotipaikkakunnalta pois, Suuniittu-Sakari kertoo.

Tilanne pääkaupunkiseudulla on vastaavanlainen.

– Marraskuun loppuun mennessä ohjattiin muualle 355 ihmistä, vuonna 2024 muualle ohjattiin reilu 120, kertoo Turvakoti Pellaksen vastaava sosiaalityöntekijä Jenni Lemercier Pääkaupungin turvakoti ry:stä.

Suomessa on 28 turvakotia. Pohjoisin turvakoti sijaitsee Rovaniemellä.

Kokkolassa turvakoti Ainassa oli joulun aikaan hiljaisempaa. Tilanne kuitenkin muuttui heti, kun arki alkoi.

– Joulun aikaan voi olla hiljaisempaa. Ihmiset pinnistelevät siellä kotona, eivätkä halua lähteä ja sitten joulun jälkeen se näkyy meillä. Sitten tullaan turvaan, kuvailee Turvakoti Ainan yksikönjohtaja ja sosiaalityöntekijä Jessica Sundström Kokkolan ensi- ja turvakoti ry:stä.

Myös Kokkolan turvakotiin on ollut vuonna 2025 huomattavasti aiempaa enemmän tulijoita.

– Meillä on jopa tuhat turvakotivuorokautta enemmän kuin edellisenä vuonna, Sundström huomauttaa.

Rahoitusta lisää

Positiivista on, että turvakotipalveluiden rahoitus on kasvamassa tänä vuonna ja Suomeen saadaan THL:n mukaan lisää turvakotipaikkoja.

Haasteet eivät kuitenkaan rajoitu pelkästään paikkojen puutteeseen.

– Meillä on monilla hyvinvointialueilla ongelmana, miten jatkopalvelut turvakotijakson jälkeen ovat saatavilla, kertoo THL:n turvakotipalveluiden kehittämispäällikkö Suvi Nipuli.

Nipulin mukaan etenkin pidempikestoisissa palveluissa on Suomessa vielä kehitettävää.

– Ja sitten myös väkivallan tekijät tarvitsevat omia palveluita, Nipuli muistuttaa.

