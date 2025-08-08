Mistä dildosade johtui? Naisten pelien törkyilyllä valtaisa seuraus

WNBA
WNBA-otteluita ovat häirinneet kentälle heitetyt dildot.Copyright Notice: Copyright (c) 2025 Splash News. No use without permission.
Julkaistu 48 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Tuomas Hämäläinen

tuomas.hamalainen@mtv.fi

@TuoHamalainen

Dildoja on heitetty viime aikoina WNBA-koripallo-otteluissa kentälle mainosmielessä, kryptovaluuttaryhmä kertoo.

Yhdysvaltalaisen naisten huippukoripallosarja WNBA:n otteluissa on toistunut kummastuttava näky. Parketille on heitetty neonvihreä seksilelu kuudesti 29. heinäkuuta lähtien, USA Today on laskenut.

Kryptovaluutta meemikolikkoa mainostava kryptovaluuttaryhmä Green Dildo Coin on nyt ottanut asian kontolleen. Se perustelee halunneensa taistella kryptovaluuttamaailman "myrkyllistä" ilmapiiriä vastaan.

– Emme tehneet tätä siksi, ettemme pitäisi naisten urheilijoista tai että osa nyt trendaavista narratiiveista olisi naurettavia. Häiriöitä aiheutetaan jokaisen urheilulajin otteluissa, eikö? Olemme nähneet sitä NFL:ssä, olemme nähneet sitä jääkiekossa. Fanit tekevät satunnaisia asioita herättääkseen enemmän tai vähemmän huomiota, Green Dildo Coinin tiedottaja sanoi.

Hänen mukaansa ryhmän "täytyi tehdä viraaleja temppuja" saadakseen äänensä kuuluviin. Se on myös asettanut yhden seksilelun Wall Street Bullin patsaalle New Yorkissa.

Ilmiöllä on ollut sekin huomattava seuraus, että meemikolikon arvo on kasvanut yli 300 prosenttia viikon aikana.

Ryhmä aikoo jatkaa temppuiluaan

Vaikka esineiden heittelyn on kritisoitu aiheuttavan myös turvallisuusongelman ja yksi heittänyt on pidätetty ja asetettu syytteisiin, Green Dildo Coin ei aio lopettaa temppuiluaan.

– Tämä voimaannuttaa kaikkia kryptoyhteisössä ajattelemaan boksin ulkopuolelta, The Athletic kirjoittaa erään sanoneen kryptovaluuttaharrastajien livestriimissä.

– Olkaa luovia ja tehkää jotain, mikä saa ihmiset nauramaan. 

